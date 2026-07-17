Enhetschefer till Digital omställning och IT
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2026-07-17
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Vill du leda människor, utveckla verksamhet och bidra till framtidens digitala samhälle?
Vi formar nästa steg för vår organisation och utökar antalet enhetschefer för att skapa ännu bättre förutsättningar för ledarskap, medarbetarskap och verksamhetsutveckling. Nu söker vi tre enhetschefer till Umeå kommuns IT- och digitaliseringsverksamhet. Kom och bidra med ditt ledarskap i en organisation som vill mer!
Det här är en möjlighet för dig som drivs av att leda i förändring, få människor att växa och nå resultat tillsammans med andra. Vårt uppdrag är att utveckla produkter och att hålla ihop digitaliseringsarbete i en bred organisation som förbättrar livet i Umeå. Hos oss får du leda engagerade medarbetare och vara med och forma framtidens digitala förmåga i en verksamhet som gör skillnad för människor varje dag – från förskola till äldreomsorg.
Om verksamheten
Vår verksamhet utvecklar kommunens förmåga till digital omställning med bred kompetens. Här finns ledare, systemutvecklare, arkitekter och specialister inom områden som IT-infrastruktur, cybersäkerhet, servicedesk, data, utveckling och digitalisering som tillsammans driver och håller ihop kommunens resa in i framtiden.
Det är ett meningsfullt och utvecklande uppdrag som vi är stolta över att ha. Genom teknik, innovation och samarbete bidrar vi till att skapa värde för kommunens verksamheter och stärka den digitala förmågan i hela organisationen.
Hos oss arbetar omkring 115 vassa medarbetare som värnar om arbetsglädje och gemenskap. Vi tror på kraften i att utvecklas tillsammans och på ett ledarskap som skapar förutsättningar för människor och verksamhet att lyckas.
Om jobbet
Som enhetschef leder och utvecklar du din enhet så att verksamhetens mål uppnås. Rollen kombinerar operativt och taktiskt ledarskap med fokus på människor, resultat och verksamhetsutveckling.
Du kommer att vara närmaste chef för cirka 15–20 medarbetare inom ett av våra verksamhetsområden. Det kan exempelvis handla om IT-infrastruktur, cybersäkerhet, servicedesk, utveckling, arkitektur eller data & AI. Vilken enhet du kommer att ansvara för avgörs utifrån verksamhetens behov och din erfarenhet.
Ditt uppdrag handlar främst om att skapa förutsättningar för medarbetare att lyckas genom ledarskap, kompetensutveckling, struktur och stöd. Samtidigt ansvarar du för att enheten levererar med kvalitet i linje med verksamhetens mål och riktning.
I uppdraget ingår bland annat att:
Leda, coacha och utveckla medarbetare och team
Skapa engagemang, delaktighet och tydlighet kring mål och riktning
Ansvara för enhetens ekonomi samt bidra i budget-, prognos- och uppföljningsarbete
Säkerställa att vi levererar resultat i enlighet med mål, prioriteringar och gemensamma arbetssätt
Arbeta med kompetensförsörjning och medarbetarutveckling
Driva och stödja förändrings- och förbättringsarbete
Skapa goda förutsättningar för samarbete inom och utanför den egna enheten
Ansvara för arbetsmiljö, personalfrågor och rekrytering inom enheten
Bygga goda relationer och samverka med interna och externa intressenter
Du blir en del av vår ledargrupp där vi tillsammans ansvarar för att utveckla verksamheten och möta framtidens behov.
Om dig
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av ledarskap och som trivs i miljöer där utveckling och förändring är en naturlig del av vardagen.
Vi tror att du är en ledare som skapar engagemang, bygger förtroende och får människor att växa. Du är tydlig i din kommunikation, lyhörd för andras perspektiv och trygg i att fatta beslut även när alla svar inte finns på förhand.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Flerårig erfarenhet av ledarskap med personalansvar
Erfarenhet av grupputveckling
Förmåga att leda i komplexa och föränderliga sammanhang
God kommunikativ och relationsskapande förmåga
Analytisk förmåga och förståelse för verksamhetsstyrning
Erfarenhet av arbetsmiljöarbete och riskhantering
Gymnasieutbildning. Eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet är meriterande.
Det är meriterande om du har erfarenhet från något eller flera av våra verksamhetsområden, exempelvis:
IT-infrastruktur
Cybersäkerhet
Servicedesk och supportverksamhet
Systemutveckling
IT-arkitektur
Digitalisering
Data & AI
Vi vill samtidigt betona att du inte behöver vara specialist inom våra teknikområden för att lyckas i rollen. Vi söker framför allt dig som kan leda människor, utveckla verksamhet och skapa resultat tillsammans med andra.
Därför ska du välja oss
Hos oss får du möjlighet att:
Göra verklig samhällsnytta varje dag
Leda kompetenta och engagerade medarbetare
Vara med och forma framtidens IT- och digitaliseringsverksamhet
Utvecklas tillsammans med erfarna ledarkollegor
Arbeta i en organisation som tror på tillit, samarbete och utveckling
Vara en del av en verksamhet som satsar på ledarskap genom att skapa goda förutsättningar för både medarbetare och chefer
Känner du igen dig? Då ser vi fram emot din ansökan.
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Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Arbetsplats
Teknik och fastighet Kontakt
Jill Holm Nilsson, Saco 090-166501 Jobbnummer
10005714