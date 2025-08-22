Enhetschefer till Dicksons Hus Vård- och omsorgsboende
2025-08-22
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Vi söker enhetschefer som vill utvecklas i en framtidsbransch, leda med fokus på delaktighet och tillit samt spela en viktig roll för hyresgästerna på Dicksons Hus Vård- och omsorgsboende.
Dicksons hus ligger i livliga, behagfulla Lunden och är ett modernt vård -och omsorgsboende. Vi har fina, stora lokaler med goda förutsättningar för aktiviteter. På boendet finns också en mycket uppskattad restaurang som är öppen för alla. Boendet har 101 lägenheter och enheter för såväl somatik som demens. Vi söker nu två enhetschefer till våra somatiska enheter samt en enhetschef med ansvar för nattpersonalen på huset. I den senare tjänsten ingår även visst ansvar för gemensamma husfrågor.
Vi är stolta över vårt inkluderande arbetssätt som bidrar till en verksamhet där alla känner sig välkomna, såväl medarbetare som hyresgäster. En framgångsfaktor tror vi är att vi ser Dicksons Hus som en helhet med en gemensam värdegrund och vision och med det gemensamma målet att kunna erbjuda våra boende den bästa vård och omsorg.
I rollen som enhetschef är ditt uppdrag att tillgodose hyresgästernas behov av omsorg och service genom att leda engagerade arbetsgrupper. Tillsammans med medarbetarna utvecklar ni verksamheten genom att skapa en gemensam grund och främja en god och dynamisk arbetsmiljö utifrån ett tillitsbaserat ledarskap.
Du ingår i ledningsgruppen bestående av verksamhetschef och övriga enhetschefer i verksamhetsområdet och i ditt uppdrag har du ett ekonomi-, personal och arbetsmiljöansvar. Till din hjälp finns olika stödfunktioner såsom ekonomi, HR och kvalitetsutvecklare samt en trygghetsjour som hanterar delar av ditt uppdrag kvällar och helger. På boendet finns även en administratör med inriktning planering samt omsorgshandledare.
För att stötta och utveckla dig i ditt ledarskap erbjuder Göteborgs Stad olika introduktionsmoduler samt kompetensutvecklingsprogram riktade till chefer.
Vi växer, vi förnyar och tillsammans tar vi nästa steg i en förändringsresa vi kallar ÄVO 2.0, där vi genom fler chefer och utvecklat arbetssätt stärker både ledarskapet och kvaliteten i omsorgen.
Välkommen att bli del av ett engagerat team. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med minst 120 högskolepoäng inom vård och omsorg, socialt arbete eller beteendevetenskap. Alternativt kan du ha en annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har god kännedom om gällande lagstiftning Socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen (SoL och HSL).
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av vård och omsorgsarbete.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som chef och om du har ledarskapsutbildning.
För denna tjänst är följande personliga kompetenser viktiga:
Mål- och resultatorienterad: Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse.
Påverka andra: Du är tydlig, får gehör för tankar och idéer och kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.
Samarbetsinriktad: Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Lyhörd: Du är uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter. Du är mottaglig för vad andra säger eller uttrycker och visar respekt, hänsyn och omtanke i ditt bemötande. Du ser bakslag som något att lära sig av.
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här:
