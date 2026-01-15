Enhetschefer och biträdande enhetschefer till sommarvikariat
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Växjö Visa alla sjukvårdschefsjobb i Växjö
2026-01-15
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen i Växjö
(Sommar)-jobba för en bra dag. Varje dag.
Låt en del av din sommar få betyda något på riktigt. Ett sommarjobb på Växjö kommun kan göra verklig skillnad. Inte minst för dig själv. Ta chansen att prova på arbetslivet och lära känna nya människor - både jämnåriga och några av oss drygt 7 000 medarbetare.
Tillsammans arbetar vi inom en mängd olika yrken och verksamheter som alla bygger vårt framtida Växjö. Och nu behöver vi din hjälp att jobba för en bra dag - varje dag.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Utveckla dina ledaregenskaper i sommar! Ta vägen in i yrkeslivet som vikarierande enhetschef i omsorgen. Omsorgsförvaltningen söker enhetschefer och biträdande enhetschefer till sommarvikariat.
Som vikarierande enhetschef på sommaren ansvarar du för verksamheten, personal och ekonomi på en enhet med cirka 30 anställda. Biträdande enhetschef är en förstärkning till ordinarie enhetschefer och har inte något ekonomiskt ansvar. I dina arbetsuppgifter ingår att säkerställa att enheten är bemannad efter de behov som finns och att omsorgstagarna får den hjälp de har rätt till. Du ska också tillsammans med ordinarie enhetschefer i tjänst arbeta för en god arbetsmiljö och fånga upp eventuella problem som kan dyka upp på enheten.
Som person är du en god organisatör, strukturerad, ansvarstagande och kommunikativ. Du har en hög grad av personlig mognad och självkännedom. Du är positiv och har ett utåtriktat förhållningssätt med en god samarbetsförmåga. En viktig del i arbetet är att kunna arbeta i team kring våra omsorgstagare för att få en god helhetssyn.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och omväxlande arbete med trevliga kollegor. Välkommen med din ansökan till ett sommarjobb som gör skillnad!Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleexamen som vi bedömer lämplig för verksamheten, exempelvis från socionomprogrammet eller personal- och arbetslivsprogrammet. Vi är också intresserade av dig som är i slutet av din utbildning i något av dessa program.
Det är meriterande om du har läst organisation och ledarskap. Vi ser gärna att du har tidigare ledarerfarenhet. Du bör ha god datorvana och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Körkort är ett krav på vissa tjänster.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
CV- och annonsförsäljare undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS 401/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Omsorgschef särskilt boende
Mathilda Eriksson 0470-430 95 Jobbnummer
9685867