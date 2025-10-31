Enhetschefer med placering Göteborg och Kållered
2025-10-31
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vill du vara med och leda i en samhällsviktig verksamhet som gör skillnad - varje dag? Nu söker vi engagerade chefer till mottagnings- och prövningsenheter med placering i Göteborg och Kållered.
Hos oss får du möjlighet att vara med och forma framtidens migrationsverksamhet. Du kommer att ha ett meningsfullt och samhällsviktigt chefsuppdrag i en organisation som präglas av utveckling, förändring och ett stort ansvar. Du ska leda en arbetsgrupp med hög kompetens och starkt engagemang på en arbetsplats där delaktighet, samarbete och utveckling är centralt.
Din arbetsplats och ditt uppdrag
Som mottagningschef blir du en del av arbetet med det reformerade mottagningssystemet, där asylsökande vistas på mottagnings- eller återvändandecenter. Syftet är att bidra till regeringens mål om en mer effektiv asylprocess och ett stärkt återvändande.
Du deltar i förberedelserna inför EU:s migrations- och asylpakt som träder i kraft 2026, vilket innebär omfattande förändringar och utvecklingsarbete inom myndigheten.
Som enhetschef ingår du i sektionens ledningsgrupp tillsammans med övriga enhetschefer och sektionschef. Du leder en engagerad enhet i ständig utveckling, där förbättringar och långsiktighet är en naturlig del av vardagen.
Om ledarskapet - mod, empati och tydlighet i praktiken
Vi bygger vår ledarskapsprofil utifrån Migrationsverkets värdeord.
MOD - Du vågar ta beslut, även i föränderliga och komplexa situationer. Du står tryggt i ditt uppdrag och driver utveckling med initiativkraft.
EMPATI - Du är lyhörd och ser varje individ. Du skapar en öppen och trygg arbetsmiljö där alla känner sig sedda, hörda och stöttade.
TYDLIGHET - Du kommunicerar klart och konsekvent. Du säkerställer att alla i teamet förstår målen och hur ni gemensamt bidrar till helheten.Publiceringsdatum2025-10-31Kvalifikationer
Ledarförmåga och personliga egenskaper
Du är närvarande i ditt ledarskap och skapar delaktighet och förutsättningar för dina medarbetare att växa och ta ansvar i ett klimat som inspirerar till arbetsglädje, handlingskraft och effektivitet. Du har en stark analytisk förmåga och förmågan att se helheten, vilket gör att du kan fatta välgrundade beslut även i tider av förändring. Du är trygg i dig själv och uppvisar gott omdöme, samtidigt som du skapar engagemang och bygger goda samarbeten.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på ett gott omdöme och en hög säkerhets -och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
- Akademisk utbildning om minst 120hp i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för befattningen.
- Chefserfarenhet med ansvar för verksamhet, budget, medarbetare och arbetsmiljö.
- Ledarerfarenhet inom statlig verksamhet.
- Goda kunskaper i att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har
- Kunskap inom förvaltningsrätt samt erfarenhet av förvaltningsrättslig ärendehantering.
Upplysningar
Anställningsform: tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas, samt vikariat av varierande längd
Arbetstider: kontorsarbetstid, med möjlighet till överenskommelse om förtroendearbetstid
Placering: Göteborg eller Kållered
Tillträde: snarast möjligt eller enligt överenskommelse
Då vissa av chefstjänsterna är placerade i säkerhetsklass krävs även svenskt medborgarskap för dessa. Inför anställning kommer i dessa fall en säkerhetsprövning och/eller registerkontroll genomföras.
Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringsverktyg och i samband med ansökan kommer du att få svara på ett antal urvalsfrågor. För frågor om tjänsterna eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-specialist Lydia Blumenfeld
Varmt välkommen med din ansökan senast den 13 november 2025
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
