Enhetschefer inom processutveckling - Göteborg
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-15
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Vissa förvaltar det som är. Andra formar det som ska bli.
Nu söker vi två enhetschefer inom processutveckling som vill vara med och bygga upp nya enheter och forma framtidens verksamhets- och digitala utveckling på Migrationsverket.
Vi befinner oss i en viktig utvecklingsfas där vi stärker vår förmåga att utveckla verksamhet, processer och digitala lösningar för att möta framtidens behov. Nu etablerar vi två nya enheter inom processutveckling och söker ledare som vill bidra till nästa steg i vår utvecklingsresa.
Här får du möjlighet att leda erfarna specialister, driva strategiskt viktiga utvecklingsfrågor och bidra till en mer sammanhållen verksamhets- och digital utveckling. Det är ett uppdrag för dig som vill skapa långsiktiga resultat i en komplex organisation och samtidigt bidra till ett samhällsviktigt uppdrag.
Om verksamheten
Du kommer att tillhöra sektionen för tjänsteutveckling, som ansvarar för utvecklingen av myndighetens processer, tjänster och digitala lösningar. Sektionen består av enheter inom systemutveckling, design, lösningsarkitektur och processutveckling.
För att skapa bättre förutsättningar för ledarskap, samverkan och utveckling etablerar vi nu två nya enheter inom processutveckling. Samtidigt utvecklar vi vår processstruktur med fokus på gemensamma förmågor inom myndighetens kärnprocesser för att stärka vår långsiktiga utvecklingsförmåga och skapa en mer sammanhållen digital utveckling.
Tre enheter arbetar främst med processutveckling i nära samverkan med verksamheten. En enhet ansvarar särskilt för förvaltning och vidareutveckling av myndighetens huvudprocesser, med större fokus på utvecklingen av våra ärendehanteringssystem.
Du välkomnas till en avdelning med höga ambitioner, stark utvecklingskraft och ett genuint engagemang för myndighetens uppdrag.
Ditt uppdrag
Som enhetschef leder och utvecklar du en enhet med fokus på processutveckling eller förvaltning inom myndighetens huvudprocesser. Enheten består av cirka 15 experter med hög kompetens inom sina områden.
Medarbetarna finns på flera orter i landet, vilket innebär att du leder genom ett aktivt och tillitsbaserat distansledarskap.
Vi utvecklar våra arbetssätt genom ökad tvärfunktionell samverkan och ett närmare samspel mellan verksamhet och IT. Som enhetschef har du en central roll i att driva den utvecklingen framåt och skapa förutsättningar för hållbara lösningar.
Tillsammans med sektionsledningen ansvarar du för att forma och genomföra strategier för myndighetens processutveckling. Du samarbetar nära andra enhetschefer, hanterar beroenden mellan processer och utvecklingsinitiativ samt bidrar till utvecklingen av arbetssätt och ett mer förmågebaserat arbetssätt.
Du verkar för ett nära samarbete mellan verksamhet och IT och skapar goda förutsättningar för medarbetarna att utveckla olika delar av myndighetens processer. Rollen innebär även samverkan med andra delar av myndigheten samt att vid behov företräda verksamheten i externa sammanhang, samarbeten och styrgrupper.
Som chef har du ansvar för verksamhet, personal, budget och arbetsmiljö. Du ingår i sektionens ledningsgrupp och bidrar aktivt till sektionens samlade utveckling och resultat.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg, tydlig och utvecklingsorienterad ledare med förmåga att skapa engagemang, riktning och resultat i komplexa verksamheter.
Du har ett helhetsperspektiv och kan växla mellan strategiska frågor och operativa behov. Du trivs i förändring och omsätter mål och visioner till konkreta aktiviteter och resultat.
Som ledare bygger du förtroende genom tydlighet, lyhördhet och god samarbetsförmåga. Du skapar ett arbetsklimat där människor utvecklas, tar ansvar och bidrar till gemensamma mål.
Du har ett genuint intresse för utvecklingsfrågor och digitalisering samt för hur verksamhet och teknik tillsammans kan bidra till effektivare arbetssätt och bättre resultat. Du följer omvärldsutvecklingen och omsätter relevanta perspektiv i praktiken.
Det är viktigt att du är kommunikativ, prestigelös och tillgänglig i ditt ledarskap. Du leder med tillit och skapar förutsättningar för medarbetarna att lyckas i sina uppdrag.
I rollen som statstjänsteman ställs också höga krav på omdöme samt säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Du som söker har
Akademisk examen eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av att leda och utveckla medarbetare och verksamhet.
Erfarenhet av verksamhetsplanering, resursstyrning och prioritering utifrån verksamhetsbehov, kompetens och ekonomi.
God förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
Gedigen erfarenhet av processutveckling inom offentlig sektor.
Erfarenhet av förmågebaserad styrning eller förmågearkitektur.
Erfarenhet av arbete i större och komplexa organisationer.
Erfarenhet av någon av Migrationsverkets huvudprocesser.
Anställningsvillkor
Placering: Norrköping, Stockholm, Malmö eller GöteborgAnställningsform: TillsvidareanställningTillträde: Enligt överenskommelseArbetstid: KontorstidDistansarbete: Möjlighet till visst distansarbete finnsLön: Individuell lönesättningFörmåner: Läs mer om våra förmåner på migrationsverket.seAnsökan: Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är den 5 juli 2026.
För att söka tjänsten vänligen klicka på, eller kopiera, länken nedan för att komma vidare till ansökningsformuläret.https://migrationsverket.varbi.com/se/apply/positionquick/941141/
Vill du veta mer?
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande sektionschef Anna Surén på telefon 010-485 86 96 eller enhetschef Annelie Kungsman Persson på telefon 010-485 68 96.
Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163), https://www.migrationsverket.se
Slottsgatan 82 (visa karta
)
602 22 GÖTEBORG Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen Kontakt
Charlott Olsson charlott.margareta.olsson@migrationsverket.se 010-4859186 Jobbnummer
9964267