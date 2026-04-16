Enhetschefer för sommarvikariat till utförarverksamhet funktionsstöd
Göteborgs kommun / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2026-04-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
Vill du ta chansen att få arbeta som enhetschef under sommaren? Då kan möjligheten finnas hos oss!
Vi söker fem enhetschefer som vill vara med driva någon av våra enheter inom stadsområdena Nordost eller Sydväst. Våra verksamheter vänder sig till personer med funktionsnedsättningar inom bland annat Bostad med Särskild Service, Boendestöd, Daglig verksamhet och Personligt stöd.
Som enhetschef rapporterar du till en verksamhetschef och har övergripande ansvar för verksamheten som innebär personal-, arbetsmiljö- samt budgetansvar. Ditt uppdrag är att skapa trygghet, kvalitet och kontinuitet för brukarna samt goda förutsättningar för medarbetarna att lyckas i sitt arbete. Du som chef behöver därför ha ett tryggt och nära ledarskap.
För att ge goda förutsättningar för ditt ledarskap har du stöd av verksamhetsutvecklare, metodutvecklare, stödpedagoger, ekonom och HR-specialist samt schemaplanerare och bemanningscontroller. Vi arbetar vi utifrån ett tillitsbaserat arbetssätt och lägger stor vikt vid samarbete och att tillsammans ta ansvar för helheten.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Kvalifikationer
För tjänsten krävs relevant högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng inom till exempel beteendevetenskap, socialt arbete, hälso-och sjukvård eller annan inriktning som arbetsgivaren finner likvärdig. Har du gått ett ledarskapsprogram motsvarande morgondagens chef så ser vi det som mycket positivt.
Vi ser gärna att du har tidigare chefserfarenhet alternativt haft en ledande befattning, Det är också meriterande om du har erfarenhet från funktionsstödsområdet, vård och omsorg och/eller dygnet-runt-verksamhet.
Det är bra om du har kunskap om gällande lagstiftning i arbetet kring personer med olika funktionsnedsättningar. Det är viktigt att du har god datorvana och förmåga att ta till dig nya datorsystem.
Vi söker dig som har förmåga att delge information på ett tydligt sätt och du kan anpassa din kommunikation utefter situation och mottagare. Därav ser vi att du kan uttrycka dig obehindrat i tal och skrift på svenska.
Du har även förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang.
Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Övrig information
Intervjuer och rekrytering kommer att ske löpande då behovsperioderna ser lite olika ut för respektive enhet. Se därför till och ansök så snart som möjligt!
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Intervjuer kommer att ske digitalt via teams.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Jobbnummer
9857456