Enhetschef- Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
2026-03-09
Solna
Lidingö
Sundbyberg
Danderyd
Stockholm
Solna
Sundbyberg
Ekerö
Strängnäs
eller i hela Sverige
Är du en ledare med ett genuint intresse för arbetsrätt och arbetsmiljö och har god förmåga att arbetsleda kvalificerade medarbetare? Vi erbjuder en utvecklande roll som enhetschef där du har ett viktigt uppdrag att leda och utveckla personal och verksamhet.
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö, Arbetsmarknadsdepartementet, ansvarar för frågor om arbetsrätt, arbetsmiljö och arbetstid, lönebildning, statlig lönegaranti samt utveckling inom arbetslivsområdet. Enhetens ansvarsområde omfattar även förvaltnings- och utvecklingsfrågor som rör bland annat Arbetsmiljöverket, Arbetsdomstolen och Medlingsinstitutet. Även EU-förhandlingar och internationella uppdrag ingår i enhetens arbete.
Som enhetschef ansvarar du för att utveckla, planera, leda, följa upp, samordna och företräda enhetens verksamhet samt driva och bidra till att enheten som en del i Regeringskansliet är ett effektivt och kompetent stöd till regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik.
Enhetens uppdrag, prioriteringar och krav kan snabbt skifta. Det ställer höga krav på förmågan att skapa struktur och att leda verksamheten genom både planerade och oväntade förändringar. Du förväntas skapa engagemang och värna en god arbetsmiljö på enheten. Som enhetschef har du har verksamhets- budget- och personalansvar för enheten som består av ca 20 medarbetare. Till din hjälp har du en biträdande enhetschef och du ingår i departementets chefsgrupp.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se
Din bakgrund
Vi söker dig som har universitetsutbildning inom för tjänsten relevant område, exempelvis juridik. Du har för rollen relevant, flerårig och aktuell ledarerfarenhet från chefsroll, samordningsroll eller huvudmannaskap i statlig myndighet. Du hr även goda kunskaper och förståelse för förutsättningarna i en politiskt styrd organisation.
Det är meriterande om du har erfarenhet som chef med verksamhets- och personalansvar. Det är även meriterande med erfarenhet och goda kunskaper om arbetsrätt och arbetsmiljö samt med god kunskap om den svenska arbetsmarknadsmodellen. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av relevant arbete i Regeringskansliet och goda kunskaper om Regeringskansliets arbetsformer och dess beslutsprocesser. Har du genomgått relevanta ledarskapsutbildningar är det också meriterande.
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig såväl muntligt som skriftligt på svenska och engelska.
Dina egenskaper
Som chef har du helhetssyn och kommunicerar övergripande mål, involverar andra tidigt och främjar samarbete för en enhetlig ledning. Du driver utveckling av verksamhet och arbetsmiljö, leder förändring med mod och uppmuntrar lärande och initiativ till utveckling, samtidigt som du utvecklar din egen kompetens och ditt ledarskap. Du har fokus på resultatet genom att sätta mål, prioritera, fatta beslut och visar tillit till medarbetares kompetens genom att stötta och coacha samt hantera problem i tid. Du är kvalitetsmedveten samt har hög integritet och stor personlig mognad. Mycket gott omdöme är en förutsättning för rollen.
Läs mer på: Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
Övrigt
Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning med ett tidsbegränsat förordnande som chef. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om uppdraget, kontakta Ulrika Söderqvist, Expeditionschef. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Siri Hågefalk. Fackliga kontaktpersoner är Lina Konradsen, Saco, och Åsa Bergqvist, ST. Samtliga nås på telefon 08-405 10 00 (vxl). Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 30:e mars.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för integrationsfrågor, arbetet mot utanförskap och arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för mänskliga rättigheter på nationell nivå, att stärka hbtqi-personers rättigheter samt arbetet mot rasism och diskriminering. Ersättning
