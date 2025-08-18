Enhetschef Vuxen- och beroendeenheten - vikariat
Uddevalla Kommun / Sjukvårdschefsjobb / Uddevalla
2025-08-18
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
Uddevalla kommun
Om arbetsplatsen
Vår kollega ska bli mamma! Är du en driven och modig chef som kan fylla hennes skor under tiden?
Vuxen- och beroendeenheten är en del av Avdelningen för vuxenstöd och innefattar hela kedjan från myndighetsutövning till utförande i form av öppenvårdsmottagningen Kompassen och Fenix beroendestödsteam inom området skadligt bruk och beroende.
Genom att utveckla våra hemmaplansinsatser och att slå ihop myndighetsutövningen med utförandet har vi en unik möjlighet att möta utökade behov på hemmaplan. Vi arbetar med bl.a. metoden bostad först och ett oerhört framgångsrikt beroendestödsteam som kan möta behoven när de uppstår och hålla i över tid för varaktig effekt.
Avdelningen leds av avdelningschef tillsammans med sex enhetschefer som ansvarar för biståndshandläggning SoL och LSS samt utförare inom socialpsykiatri. Ledningsgruppen har mötesforum varje vecka och utöver det har du enskilda avstämningar med din chef. Ledningsgruppen kännetecknas av hög professionalitet tillsammans med hjälpsamhet, stöd och engagemang för dem vi är tillför tillsammans med skratt och glädje på jobbet.Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Du kommer ansvara för tre verksamheter, myndighetsutövning, Kompassen och Fenix, totalt ca 20 medarbetare. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och är aktiv och drivande i samverkan för att säkerställa en verksamhet av god kvalitet. Till din hjälp har du en 1:e socialsekreterare och en 1:e behandlingssekreterare som tillhandahåller metodstöd för arbetsgrupperna samt avlastar och stöttar dig kring verksamhetsfrågor.
Socialtjänsten har ett tydligt uppdrag att insatser ska ske på hemmaplan vilket medför ett aktivt utvecklingsarbete inom enheten för att fortsätta möta brukares allt mer komplexa behov.
I chefsuppdraget ingår att driva ett kunskapsbaserat, systematiskt och kreativt utvecklings- och kvalitetsarbete. Som enhetschef krävs att du har ett nära ledarskap och genom detta kan engagera, entusiasmera och verka för en god arbetsmiljö. Du har ett operativt ansvar för verksamhetens alla delar, ekonomi, personal, arbetsmiljö och verksamhet men för att leda verksamheten åt rätt håll krävs att du arbetar på strategisk nivå och med långsiktiga mål. Du arbetar med mål och styrning, månadsmått, ekonomi och uppföljning där du regelbundet rapporterar till din avdelningschef. Samverkan internt och externt är centralt för ett gemensamt resursutnyttjande.
Vem söker vi
Du är flexibel, kommunikativ, tydlig och prestigelös i alla sammanhang.
Du är orädd att utmana invanda arbetssätt och tar dig an frågor med utgångspunkt i en helhetssyn.
Du är driven och målinriktad och har lätt för att samarbeta med andra och skapar goda relationer.
Du har ett intresse för målgruppen samt att följa den samhälleliga utvecklingen inom området. Kvalifikationer
Socionomexamen eller motsvarande. Du har erfarenhet av att vara chef och ledare. Du har en förmåga att starta igång och slutföra aktiviteter samt nå resultat i syfte att möta de utmaningar och förändringar som verksamheten står inför med bl.a. ny socialtjänstlag. Du behöver ha erfarenhet av att arbeta utifrån givna mål och ekonomiska ramar samt att arbeta för insatser på hemmaplan.
Erfarenhet av myndighetsutövning inom området missbruk samt känd med rådande lagstiftning SoL och LVM, och dess tillämpning inom orådet är meriterande. Vidare är kunskap och erfarenhet från psykiatri och/eller socialpsykiatri meriterande utifrån att psykisk ohälsa återfinns hos majoriteten av våra brukare.Övrig information
Uddevalla kommun erbjuder ett rikt friskvårdsutbud, interna utbildningar, ledarforum där värdefulla föreläsningar allt som oftast anordnas samt möjlighet att arbeta på distans. Utöver det har kommunen nyligen bytt styrmodell där det tillitsbaserade ledarskapet är den rådande ledarmodellen i kommunen.
Intervjuer är planerade den 26/8 och 27/8.
