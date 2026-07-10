Enhetschef Vuxen myndighet
Karlshamns kommun / Sjukvårdschefsjobb / Karlshamn Visa alla sjukvårdschefsjobb i Karlshamn
2026-07-10
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I Karlshamns kommun är målet att skapa en effektiv och klientvänlig socialtjänst som bygger på tillgänglighet, gott bemötande och hög kompetens. Inom enheten skapar vi tillsammans med öppenvården en sömlös socialtjänst som arbetar förtroendeingivande med effektiva flöden. Utifrån nationella reformer och förändrad lagstiftning skapar vi framtidens socialtjänst tillsammans med övriga enheter inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg och arbetsmarknadsenheten.
Genom ett ledarskap som kännetecknas av mod, handlingskraft och omtanke kommer du som enhetschef hos oss kunna göra skillnad varje dag. Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Du blir en aktiv del av verksamhetsområdets ledningsgrupp, där du förväntas bidra till det strategiska utvecklingsarbetet på verksamhetsövergripande nivå. I ledningsgruppen samverkar du med andra enhetschefer för att utveckla gemensamma processer, arbeta långsiktigt med kvalitet och säkerställa att vi når uppsatta mål. Det är viktigt att du bidrar med helhetsperspektiv och omsätter politiska beslut och styrdokument i konkreta, hållbara verksamhetsförändringar.
I det dagliga arbetet ansvarar du för att planera, följa upp och utveckla verksamheten utifrån såväl kommunens mål som aktuella lagkrav och samhällets förändrade behov. Du arbetar strukturerat med ledningssystem, systematiskt förbättringsarbete och anpassning till ny lagstiftning. Du säkerställer en god arbetsmiljö för medarbetarna, god service till invånarna och att verksamheten bedrivs med en hög rättssäkerhet och kvalitet.
Rollen som enhetschef innebär både ett strategiskt och operativt ledarskap där du är närvarande i verksamheten, tillgänglig för medarbetarna och samtidigt drivande i det övergripande förändrings- och förbättringsarbetet.
Krav för tjänsten
Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av att arbeta som chef
Goda kunskaper om relevant lagstiftning
Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Meriterande för tjänsten
Erfarenhet av förändringsledning/utvecklingsarbete
Erfarenhet av socialt arbete inom området
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Egenskaper
Vi söker dig som är trygg i ditt ledarskap med förmåga att skapa delaktighet och engagemang kring gemensamma mål. Du arbetar strukturerat, fattar välgrundade beslut och kommunicerar tydligt samtidigt som du är lyhörd för andras perspektiv.
Du trivs med att kombinera strategiskt och operativt arbete och har ett genuint engagemang för målgruppen och verksamhetens utveckling.
Om arbetsplatsen
Vuxenenheten myndighet består av ett vuxenteam, ett våldsteam samt ett administrativt team. Inom Vuxenenheten Myndighet arbetar åtta socialsekreterare och en förste socialsekreterare, samtliga med hög kompetens och stort engagemang för socialt arbete. Inom administratörsteamet utförs diverse administrativa arbetsuppgifter som stöd till enheterna som arbetar med myndighetsutövning, i teamet arbetar fyra socialadministratörer och en samordnare.
Inom våldsteamet arbetar vi med vuxna personer som utsätts eller har utsatts för våld i en nära relation medräknat hedersrelaterat våld och förtryck.
Inom vuxenteamet arbetar vi med vuxna personer med långvarig bostadsproblematik och skadligt bruk och beroende. Inom verksamhetsområdet har vi ett pågående implementeringsarbete med Signs of Safety. I Karlshamns kommun arbetar vi nära våra invånare och värnar om samarbete över professions- och organisationsgränser.
Som anställd i Karlshamns kommun får du ta del av våra förmåner som bland annat erbjuder en mängd träning och aktiviteter med samarbetspartners för motion och hälsa. Hälsopaus uppmuntras.
Information om tjänsten
Tillsvidare
Heltid
Antal tjänster 1
Tillträde efter överenskommelse
Sista ansökningsdag 2026-08-09, intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.Övrig information
Enligt lag (2026:44) om registerkontroll vid anställning till ledande befattningar i kommuner ska den som erbjuds denna anställning lämna ett utdrag ur belastningsregistret. Ni beställer ert belastningsregister på polisens hemsida, utdraget ni ska begära är det som gäller arbete i ledande befattning i kommuner.
Som arbetsgivare behöver vi kontrollera rätten att arbeta i Sverige, därmed behöver du vid eventuell intervju visa upp id-handling som styrker medborgarskap: pass eller nationellt id-kort är exempel på sådan handling.
Kontaktpersoner för info om tjänsten
Ulrika Johannesson Olsson, förvaltningschef 0454 81701 (t.o.m 2026-07-17)
Helen Ahlberg, verksamhetschef 0454–563408 (from 2026-07-20)
Fackliga företrädare:
Vision 0454-811 15 / 0454-811 02
Akademikerförbundet SSR nås via mejl: akademikerforbundetssr@karlshamn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlshamns Kommun
(org.nr 212000-0845), https://www.karlshamn.se/
Rådhuset (visa karta
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374 81 KARLSHAMN Arbetsplats
Karlshamns kommun Jobbnummer
9999532