Enhetschef, vikariat Lagersbergsgårdens vård-omsorgsboende
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Eskilstuna Visa alla sjukvårdschefsjobb i Eskilstuna
2025-09-05
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna
Vi söker en enhetschef för ett längre vikariat under en föräldraledighet.
Vill du jobba strategiskt och långsiktigt och är en fena på samverkan? Är du duktig på att coacha andra? Då kan det här vara tjänsten för dig.
På Lagersbergsgården, som ligger i utkanten av Eskilstuna, finns 164 lägenheter fördelade på fyra hus med både äldreboende och demensplatser. Lagersbergsgården är kommunens största vård- och omsorgsboende med idag 6 enhetschefer.Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för struktur i verksamhetsutvecklingen kopplat till verksamhetsplan samt planera verksamheten och möjliggöra inflytande och delaktighet. Du följer upp enhetens ekonomi och säkerställer att vi håller oss inom ramarna för beslutad budget. Vår målbild är en resultat- och kvalitetsstyrning i framkant.
Personalansvar för ca 25 medarbetare. Samarbete sker i första hand lokalt med dina enhetschefskollegor. Här pågår just nu ett lagbygge där vi gärna ser olika erfarenheter och profiler i gruppen. Du som nu rekryteras får gärna ha erfarenhet inom förändringsledning och utvecklingsarbete. Alternativt vara riktigt duktig på samverkan, och gärna ha en HR-profil i kombination med erfarenhet inom grupputveckling och arbetslivsprocesser.
Strategiska områden där du långsiktigt samarbetar med ledningen är inom arbetsmiljö, kompetensutveckling, rehabiliteringsarbete samt bemanning och personalplanering.
SKR utsåg den 1 juni 2020 tio kommuner varav Eskilstuna är en av dem som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. Vi ska tillsammans med SKR stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik. För oss innebär det en möjlighet att bidra till utvecklingen inom området och få testa digitala tekniker i framkant.Kvalifikationer
Vi ställer krav på att du har erfarenhet av att arbeta som chef med personalansvar. Formell högskoleutbildning är däremot inte ett krav det är din praktiska erfarenhet och kompetens som är avgörande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Vi ser gärna att du har arbetat inom vård och omsorg med verksamhetsutveckling, förändringsarbete och vård av personer med demenssjukdom. Du förväntas också ha viss kännedom om gällande lagstiftning inom området. Viss kvällstid kan förekomma i tjänsten.
Du är skicklig på att kommunicera både i tal och skrift och informerar och utbildar gärna både internt och externt. Du vill aktivt arbeta med digitalisering och digitala verktyg i din vardag. Det är meriterande om du har erfarenhet från en politiskt styrd organisation och brett samarbete.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Merparten av alla tillsvidareanställda i Eskilstuna kommun krigsplaceras. Om din tjänst berörs informeras du under rekryteringsprocessen. Det innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra inom kommunen även under höjd beredskap.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "251864". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Johanna Tollan johanna.tollan@eskilstuna.se 016-7103149 Jobbnummer
9494486