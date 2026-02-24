Enhetschef vid LTH:s HR-avdelning
2026-02-24
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
HR-avdelningen vid LTH:s kansli ger kvalificerat stöd till fakultetens chefer och verksamheter inom hela HR-området.
Avdelningen består av HR-partners, rekryteringskoordinatorer och HR-administratörer med olika uppdrag och specialistkompetenser, som tillsammans bidrar till ett professionellt, verksamhetsnära HR-stöd.
Avdelningen präglas av en god kollegial gemenskap, där professionalitet kombineras med ett öppet och inkluderande arbetsklimat och en kultur där vi är måna om varandra.
Vi befinner oss i en fas där vi vill vidareutveckla och samordna det HR-administrativa arbetet och rekryteringsprocesser för läraranställningar, för att skapa ökad tydlighet, effektivitet och kvalitet i våra leveranser. Som enhetschef för HR-administrationen - med ansvar för fem HR-administratörer och fyra rekryteringskoordinatorer - får du en central roll i att leda och utveckla enhetens arbetssätt, stärka samarbetet och bidra till en välfungerande och sammanhållen HR-funktion.
Du rapporterar till HR-chef vid LTH och ingår i HR-avdelningens ledningsstruktur
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som chef för enheten för HR-administration och kompetensförsörjning leder och utvecklar du gruppen bestående av fem HR-administratörer och fyra rekryteringskoordinatorer. Du har verksamhets-, personal- och arbetsmiljöansvar och ansvarar för att säkerställa en effektiv, rättssäker och välfungerande HR-administration och lärarrekryteringsprocess.
Du kommer att ha särskilt ansvar för att:
Leda, planera och följa upp det dagliga arbetet inom HR-administration och kompetensförsörjning.
Säkerställa en tydlig och ändamålsenlig arbetsfördelning med hög kvalitet i leveranserna.
Vidareutveckla gemensamma arbetssätt, rutiner och strukturer som bidrar till effektivitet och rättssäkerhet.
Klargöra ansvar och samverkansformer inom enheten samt i samarbete med HR-partners och övriga funktioner.
Följa upp arbetsbelastning och arbetsmiljö samt främja ett hållbart och professionellt arbetsklimat.
Identifiera och genomföra förbättringar i processer och systemstöd inom HR-administrationen samt i lärarrekryteringsprocessen.
Stärka samarbetet inom enheten och bidra till en sammanhållen HR-funktion.
Säkerställa att fakultetens verksamheter får ett tillgängligt och kvalitativt HR-administrativt stöd samt i lärarrekryteringsprocessen.
Arbeta nära HR-chefen i utvecklingen av HR-funktionens arbetssätt och interna samverkan.
Rollen är operativ och nära verksamheten. Du är en tillgänglig ledare som stödjer medarbetarna i det dagliga arbetet och bidrar till tydlighet, struktur och gemensam riktning.
Utvecklingsarbete är en naturlig del av uppdraget och sker med fokus på förankring, delaktighet och kontinuerlig förbättring.
Tjänsten är placerad vid LTH:s kansli i Lund. Samverkan med institutioner och andra funktioner inom fakulteten ingår i uppdraget.
Krav för anställningen är:
Relevant högskoleexamen inom personal- och arbetslivsfrågor eller motsvarande, som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Flerårig erfarenhet av kvalificerat HR-arbete, inklusive operativ HR-administration.
Erfarenhet av att leda, driva och fördela arbete (tex. genom projektledning, formellt ledarskap eller uppdrag) med förmåga att tydliggöra roller, sätta ramar och följa upp resultat.
God kunskap inom arbetsrätt och arbetsmiljö, med förmåga att omsätta regelverk i praktiskt HR-stöd.
God systemvana inom HR-administrativa stödsystem.
Erfarenhet av att arbeta i en större och komplex organisation.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska.
Strukturerad och organiserad, med erfarenhet av att skapa tydlighet, prioritering och fungerande arbetssätt.
Relationsskapande och samarbetsorienterad, med förmåga att bygga förtroende genom närvaro, tydlig kommunikation, tryggt och stabilt ledarskap.
Meriterande för anställningen är:
Formell chefserfarenhet med personal- ekonomi- och arbetsmiljöansvar.
Erfarenhet från offentlig sektor, gärna universitet eller högskola, med god organisationsförståelse och förmåga att navigera i regelstyrda miljöer.
Erfarenhet av att leda grupper i förändring.
Erfarenhet av processutveckling inom HR-administration samt rekrytering.
Relevant chefs- eller ledarskapsutbildning
Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka arbetet inom avdelningen samt bidra till dess fortsatta utveckling.Övrig information
Anställningen är tillsvidare med omfattningen 100%, med tillträde 1 maj 2026 eller enl överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och hur du uppfyller krav och meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc).
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är en del av Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 12 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
