Enhetschef vid enheten för behandling arbete och studier
Kriminalvården, Avdelningen för verksamhetsinnehåll / Chefsjobb / Norrköping Visa alla chefsjobb i Norrköping
2025-08-18
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Avdelningen för verksamhetsinnehåll i Norrköping
, Stockholm
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Avdelningen för verksamhetsinnehåll vid Kriminalvårdens huvudkontor har till uppdrag att normera, utveckla och implementera verksamhetsinnehållet anpassat till olika klientgruppers behov och möjlighet till ett liv utan kriminalitet. Avdelningen ansvarar för de stödjande och styrande dokument som tillämpas inom anstalt, häkte och frivård. För att klara kraven på kapacitetsökning samt omhänderta särskilda utvecklingsuppdrag såsom regeringsuppdrag, samt för att omhänderta för verksamheten viktiga aspekter kopplade till ny och/eller förändrad lagstiftning, råder ett starkt förändringstryck. Avdelningen består av tre enheter; enheten för verksamhetsprocesser, forsknings- och utvärderingsenheten samt enheten för behandling, arbete och studier.
Vid enheten för behandling, arbete och studier finns fyra sektioner; sektionen för behandlingsstöd, sektionen för programutbildning, sektionen för arbetsdrift, ASV och service samt en sektion för vuxenutbildning. Vi söker nu en enhetschef till enheten för behandling, arbete och studier med placering i Norrköping.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag som enhetschef innefattar ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar för enheten. Genom dialog skapar du förutsättningar för sektionscheferna i din ledningsgrupp att agera med tillit i en komplex verksamhet utifrån beslutade strategier och inriktningar. Tillsammans tillser ni att styrningen och stödet inom enhetens arbetsområden når ut till verksamheten på ett tillfredsställande sätt. Uppdraget innebär att utveckla goda samverkansformer mellan sektionerna och inom avdelningen. Därutöver ingår intern planering, styrning och uppföljning av enhetens verksamhet. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och utgör ett stöd till avdelningschefen och tillsammans styr, utvecklar och bidrar ni till att effektivisera verkställighetsinnehållet för att klara kapacitetsökningen.
Tillsammans med sektionschefer och medarbetare arbetar ni bland annat med att:
• utveckla och följa upp behandlingsverksamheten i myndigheten
• köpt vård och behandling, hantera fördelning av statsbidrag
• behandlingsprogram i anstalt och frivård, bl.a. utbildning och handledning av programledare
• förvalta och utbilda i Kompetent Klientnära Arbete
• arbetsuppgifter som berör anstalts- och häktesverksamheten i form av arbetsdrift och arbetsmarknadsrelaterade frågor, annan strukturerad verksamhet (ASV) samt intern service, utförda av klienter
• bedriva och utveckla utbildning för klienter på anstalter och häkten, inklusive studie- och yrkesvägledning, utbildningsadministration, arbetsdrift och arbetsmarknadsrelaterade frågor. Kvalifikationer
Vi söker dig som är en analytisk person med god problemlösningsförmåga och tydlig i din kommunikation. Du är trygg, stabil med god självinsikt och som ledare skapar du sammanhang, engagerar och entusiasmerar andra. Vi ser att du har hög integritet, är självständig och noggrann, samtidigt som du är flexibel och prestigelös. För att effektivt nå gemensamma mål är god planerings- och samarbetsförmåga viktig och du är drivande och engagerad i arbetet samtidigt som du är lyhörd för verksamhetens behov. Du bidrar till att skapa goda förutsättningar för verksamheten genom att stödja utvecklingsinitiativ, driver förändringsarbetet inom ditt ansvarsområde och har lätt för att bygga långsiktiga och förtroendefulla relationer såväl internt som externt. Du har samhällsengagemang och delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, mångfald, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du förväntas tillämpa ett tillitsbaserat ledarskap där du möter alla likvärdigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• akademisk examen inom ämnesområde som är relevant för uppdraget, exempelvis inom beteendevetenskap eller samhällsvetenskap, alternativt annan eftergymnasial utbildning, i kombination med för uppdraget relevant erfarenhet
• väl vitsordad och flerårig chefserfarenhet
• erfarenhet av att ingå i ledningsgrupp
• erfarenhet av att leda utvecklingsarbete och att driva och implementera förändringsprocesser med goda resultat
• erfarenhet av samverkan och samarbete internt samt med andra myndigheter
• goda kunskaper om verksamhetsinnehållet avseende behandling, arbete och studier, liksom om Kriminalvårdens förutsättningar att bedriva återfallsförebyggande arbete
• goda kunskaper om forskning inom enhetens arbets-/ansvarsområden
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande är:
• dokumenterad ledarskapsutbildning
• erfarenhet av indirekt ledarskap att leda genom andra chefer
• erfarenhet av samverkan med civilsamhällets organisationer
• erfarenhet av arbete med internationellt utbyte inom delar av enhetens ansvarsområde
• erfarenhet av arbete inom Kriminalvårdens kärnverksamhet, företrädesvis inom anstalt och/eller häkte och erfarenhet från flera av Kriminalvårdens verksamhetsgrenar
• goda kunskaper om de övergripande förutsättningar (regelverk, budget, arbetsgivarpolitik, upphandling m.m.) som gäller för offentlig verksamhet, gärna statlig
ÖVRIGT
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald. För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs före beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Läs mer: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C261311". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Avdelningen för verksamhetsinnehåll Kontakt
Avdelningschef
Emma Ekstrand Emma.Ekstrand@kriminalvarden.se 077-22 80 800 Jobbnummer
9461820