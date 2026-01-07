Enhetschef verksamhetsstöd it
På it-avdelningen arbetar idag drygt 125 medarbetare vid fyra enheter; enheten för verksamhetsstöd it, enheten för it-drift, it-infrastruktur och it-säkerhet, enheten för it-utveckling samt enheten för ledningsstöd it. Avdelningen leds av it-direktören och varje enhet leds av en enhetschef.
Som enhetschef för verksamhetsstöd it får du en central roll på it-avdelningen vid Åklagarmyndighetens huvudkontor i Stockholm. Du leder enheten med cirka 25 medarbetare - supportspecialister, lokal it-support, it-handläggare, Rakel och signalskyddshandläggare, en biträdande enhetschef samt it-samordnare spridda över landet. Du ingår i it-ledningen och rapporterar till myndighetens it-direktör.
Dina arbetsuppgifter kommer framförallt att bestå av
att leda och utveckla enhetens arbete inom telefoni, support/helpdesk, inköp, inventering, klientutrustning och webbshop
daglig kontakt med den operativa verksamheten för att säkerställa effektiva stödprocesser
ansvar för införande av nya arbetssätt och instruktioner vid utrullning av nya lösningar
budgetansvar för enheten
kravställning i it-upphandlingar
att leda och motivera medarbetare, rekrytering, personalansvar för ca 25 personer
att upprätthålla och utveckla rutiner och processer
att ansvara för och genomföra projekt.
Dina kvaliteter och kvalifikationer
Du ska ha
eftergymnasial utbildning eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
väl vitsordad chefserfarenhet från att leda arbetet för en supportorganisation och av att ha ingått ledningsgrupp eller motsvarande
flera års erfarenhet av att ha arbetat med verksamhetsstöd på en it-avdelning
erfarenhet från kravställning och it-upphandlingar
erfarenhet av utveckling och utvärdering av processer rörande it-support
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har
genomfört ledarskapsutbildning
erfarenhet från statlig eller annan offentlig verksamhet
erfarenhet av att arbetsleda digitalt/på distans
relevanta certifieringar inom it, processer och ledarskap (t.ex. ITIL)
erfarenhet som incidentledare vid större incidenter
erfarenhet av att arbeta med Jira.
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Åklagarmyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Åklagarmyndigheten och omfattar följande förmågor:
Stabilitet
Helhetssyn
Kommunikationsförmåga
Social förmåga
Förmåga att nå mål och resultat
Förändringsförmåga
Om anställningen
Vi är en modern arbetsplats som möjliggör distansarbete i hög omfattning, vilket gör att många medarbetare på it-avdelningen till största delen arbetar och träffas virtuellt. Som chef på it-avdelningen förväntas du, vid kritiska incidenter som beredskapen inte kan lösa självständigt, att även kunna ta samtal utanför arbetstid för att rådgöra om åtgärder och/eller ringa in ytterligare medarbetare för hantering av en incident.
Anställningen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Tester förekommer i rekryteringsprocessen.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass och därmed sker säkerhetsprövning med registerkontroll. Svenskt medborgarskap är ett krav för denna anställning.
Åklagarmyndigheten är en beredskapsmyndighet. Vid en anställning kan du komma att krigsplaceras på Åklagarmyndigheten. Läs mer under Jobba hos oss .
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Åklagarmyndigheten som arbetsgivare
På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är vi 2 200 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag.
Vill du bli en del av Åklagarmyndigheten? Vi strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
