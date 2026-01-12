Enhetschef vård- och omsorgsboende
2026-01-12
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
Vill du vara en del av en verksamhet där kvalitet, tillit och delaktighet står i fokus?
Vi söker dig som är trygg i ditt ledarskap, värdesätter samarbete och vill bidra till en hållbar och meningsfull vardag för dem vi är till för.
Vi arbetar med ett nära och tillitsbaserat ledarskap, där öppenhet, tillgänglighet och ett coachande förhållningssätt är viktiga grundpelare.
Nu söker vi en kollega som vill vara med och leda, utveckla och kvalitetssäkra vår verksamhet inom äldreomsorg.
Om uppdraget:
Som enhetschef i Marks kommun ansvarar du för att leda det dagliga arbetet inom enheten. Du har ansvar för personal, ekonomi, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling, och du leder ett team av undersköterskor och vårdbiträden i det dagliga arbetet. Du ingår i ledningsgruppen för verksamhetsområdet, direkt underställd verksamhetschef.
Vi arbetar aktivt för att utveckla våra arbetssätt och hitta hållbara lösningar som möter framtidens behov inom vård och omsorg. Du är med och driver detta utvecklingsarbete, med fokus på kvalitet, helhetssyn och individens behov.
Dina ansvarsområden:
• Leda och utveckla verksamheten utifrån lagstiftning, styrdokument och politiska mål.
• Planera, följa upp och kvalitetssäkra arbetet inom enheten.
• Ha helhetsansvar för budget, personal och arbetsmiljö.
• Arbeta strategiskt och samordnat med andra enheter för att nå gemensamma mål.
• Skapa en god arbetsmiljö präglad av delaktighet, öppenhet och arbetsglädje.
• Utveckla samverkan med närstående och andra aktörer i och utanför organisationen.
• Bidra till ett inkluderande och tillåtande arbetsklimat där alla känner sig välkomna och respekterade.Kvalifikationer
Högskoleutbildning som arbetsgivaren anser vara relevant för tjänsten.Erfarenheter
Erfarenhet av en likande roll inom kommunal verksamhet är ett krav, eftersom verksamheten är inne i en förändring är det en fördel om du har erfarenhet av förändringsledning och samverkan med fackliga organisationer. Du ska vara trygg i dig själv och i ditt ledarskap. Du är en vass lagspelare och har lätt att skapa goda relationer, bekväm i att ta beslut och får saker att hända. Du drivs av att utveckla och att få din verksamhet att fungera så väl som möjligt. Det är viktigt att du kan balansera ansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi med precision och professionalism.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av olika schemaläggningssystem och personalsystem, meriterande är Time Care Planering och Pool samt Personec (Visma). Du uttrycker dig tydligt och välformulerat i både tal och skrift på svenska.
Lagstiftning
Du har kunskaper i den lagstiftning som styr kommunal vård- och omsorg, inkluderat arbetsmiljö och arbetsrätt. Du har tidigare erfarenhet av chefsuppdrag inom vård- och omsorg som innefattat ansvar för personal, arbetsmiljö, verksamhet och ekonomi. Du har goda kunskaper och förmåga när det gäller budget- och ekonomistyrning. I din erfarenhetsbank har du också med dig god vana av arbetsmiljöarbete samt samverkan med fackliga representanter
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
