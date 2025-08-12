Enhetschef välkomnas till Klinisk kemi, Alingsås!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.
Om verksamheten
På Alingsås lasarett bedrivs akutmottagning och slutenvård inom medicin, kardiologi, kirurgi, urologi och ortopedi.
Sjukhuset är organiserat i fyra verksamhetsområden/kliniker. Inom sjukhusområdet finns även externa verksamheter som: Arbetsterapi, barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, blodcentral, dagsjukvård, laboratorium, medicinteknik, ortopedteknik, sjukgymnastik samt Västfastigheter, Regionservice och Närvårdskansli.
Laboratoriemedicin i Alingsås omfattar Klinisk kemi och Transfusionsmedicin med 20 anställda biomedicinska analytiker och undersköterskor. Vi förser sjukhusets kliniker och vårdcentraler, inom upptagningsområdet, med diagnostisk service dygnet runt. Kliniken är ackrediterad och har modern analysutrustning.
Om ditt uppdrag
Som enhetschef är du direkt underställd avdelningschefen. Tillsammans med samtliga chefer inom verksamhetsområdet Klinisk kemi leder och utvecklar du verksamheten mot uppsatta mål. I ditt ansvar hanterar du såväl verksamhet, ekonomi, personal som arbetsmiljöfrågor. I rollen som enhetschef arbetar du för att ta tillvara och utveckla medarbetarnas kompetens och skapar förutsättningar för delaktighet i verksamheten.
Tjänsten innebär ett tidsbegränsat femårigt chefsförordnande med tillsvidareanställning i grundprofessionen.
Om dig
Vi söker dig som är en erfaren ledare/chef. Det är meriterande om du har högskoleexamen, gärna med naturvetenskaplig inriktning eller annan vårdrelaterad utbildning, som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Akademisk bakgrund såsom magister, master eller forskarutbildning är meriterande.
Vi söker en ledare som är trygg i sitt ledarskap och trivs i ett verksamhetsnära chef-/ledarskap. Då du kommer vara ensam chef på enheten behöver du även vara bra på att nätverka och samarbeta med andra chefskollegor på distans. Erfarenhet av daglig styrning eller kontinuerligt förbättringsarbete (PDSA) är meriterande. Du behöver även vara kvalitetsmedveten. Erfarenhet av kvalitetsledningssystem och ackrediterad verksamhet är också önskvärt.
Att du har förmåga att inspirera, leda och utveckla både enheten och medarbetarna ser vi som en självklarhet. Genom god och tydlig kommunikation ska du kunna entusiasmera medarbetarna till delaktighet. Du skapar förutsättningar till en arbetsplats där medarbetare trivs och utvecklas i enlighet med individuella önskemål utifrån verksamhetens behov. Du ska vara intresserad av utvecklings- och förändringsarbete.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Publiceringsdatum2025-08-12
