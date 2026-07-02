Enhetschef Vägledning och stöd
Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, / Sjukvårdschefsjobb / Söderhamn Visa alla sjukvårdschefsjobb i Söderhamn
2026-07-02
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Ditt uppdrag
Söker du ett spännande arbete där du får vara med och bygga upp den nya enheten Vägledning och stöd inom Sektor Välfärd, då ska du läsa den här annonsen!
Enhetschefs uppdraget avser en nybildad enhet inom sektor Välfärd med ett samlat ansvar för förebyggande, främjande och stödjande insatser till kommunens medborgare. Enheten har etablerats som en del av kommunens omställningsarbete utifrån den nya socialtjänstlagen, där tyngdpunkten i ökad utsträckning ska förskjutas mot tidiga, tillgängliga och kunskapsbaserade insatser. Uppdraget syftar till att stärka individers självständighet, delaktighet och livskvalitet samt att minska behovet av mer ingripande stödinsatser över tid.
I enheten organiseras bland annat välfärdslotsar, anhörigstöd samt andra verksamheter med fokus på tidiga insatser, rehabilitering och hälsofrämjande arbete. Enhetschefen ansvarar för att leda, utveckla och samordna dessa verksamheter till en sammanhållen struktur där ett rehabiliterande och funktionsstärkande perspektiv genomsyrar arbetet. Enheten utgör en central del i utvecklingen av en mer proaktiv och hållbar socialtjänst, i linje med nationella inriktningar såsom nära vård.
Beskrivning av arbetsplatsen
Den nya enheten- Vägledning och stöd, som nu bildas är organiserad under verksamhetschef för Välfärdsstöd tillsammans med Vuxen/LSS och Försörjningsenheten. Enhetscheferna för de tre enheterna utgör tillsammans med verksamhetschef ledningsgrupp för verksamhetsområdet.
Din kompetens
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning, exempelvis socionomexamen, arbetsterapeutexamen, fysioterapeutexamen, sjuksköterskeexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har god kunskap om rehabiliteringsprocesser, funktionsbevarande och rehabiliterande arbetssätt samt personcentrerad vård och omsorg samt även förståelse för den nya socialtjänstlagens inriktning och ser möjligheterna att omsätta dess intentioner i verksamhetsutveckling.
God kommunikativ och pedagogisk förmåga är centralt, liksom ett starkt intresse för att utveckla verksamhet utifrån individens behov med ett tydligt fokus på förebyggande arbete, rehabilitering och att stärka den enskildes egen förmåga.
För den här tjänsten är det ett krav att du har erfarenhet av ledarskap med ansvar för personal, ekonomi och verksamhet. Det krävs även erfarenhet från arbete inom socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård eller närliggande områden där förebyggande och rehabiliterande arbete utgör en central del.
Det ses som meriterande om du har erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling, särskilt i samband med implementering av nya arbetssätt och omställning mot en mer förebyggande socialtjänst. Har du dessutom erfarenhet av att leda verksamheter med fokus på rehabilitering, tidiga insatser och anhörigstöd , liksom kunskap om uppföljning, analys och effektmätning. ses de som en styrka.
Som person är du självgående, strukturerad och har ett lösningsfokuserat arbetssätt samt kan skapa engagemang kring arbetsuppgifter och verksamhet. Dessutom har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Erfarenhet av tvärprofessionellt samarbete och vana att arbeta över professions- och verksamhetsgränser är en viktig del av uppdraget.
Ledarskapet ska präglas av tydlighet, tillit och förmåga att skapa engagemang i en organisation i utveckling. Uppdraget förutsätter en god strategisk förmåga, ett strukturerat arbetssätt och ett tydligt helhetsperspektiv. Du är kreativ och kommer ofta med idéer och nya perspektiv i arbetsrelaterade frågor.
Körkort för bil är ett krav för tjänsten liksom goda kunskaper i svenska, båda i tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och som en del av rekryteringsprocessen kan tester komma att genomföras.
Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in. Välkommen med din ansökan!
I samband med rekrytering kan vi komma att begära utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret. Detta sker i enlighet med gällande lagstiftning och som en del av vår lämplighetsprövning
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss finns hälsoinspiratörer och du har friskvårdsbidrag. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: Förmåner och fördelar - Söderhamns kommun (soderhamn.se)
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns Kommun
(org.nr 212000-2353), https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html
Söderhamns kommun (visa karta
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826 80 SÖDERHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, Kontakt
Olof Olsson, Fysioterapeuterna 0270-78414 Jobbnummer
9989902