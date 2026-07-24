Enhetschef VA-anläggning
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2026-07-24
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Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Vill du vara med och utveckla framtidens VA i Ale kommun?
Samhällsbyggnadsförvaltningen befinner sig i ett spännande läge med många nya och pågående projekt samtidigt som vi ska förvalta det befintliga. Inom verksamhetsområdet Teknik ansvarar VA-anläggningsenheten för kommunens VA-ledningsnät och att ledningsnätet är inmätt och ajourhållet i kartan med god kvalitet.
Vi har precis organiserat om för att bättre kunna möta framtiden och alla de utmaningar som ligger framför oss i att förvalta och utveckla kommunens VA. Den nya organisationen skapar nya möjligheter för oss att kunna växa med uppgiften och tillse den bästa driftsekonomin.
Inom verksamheten Teknik har vi ett stort fokus på utveckling och gott arbetsklimat där vi stöttar varandra!
Om arbetsplatsen
VA-anläggningsenheten är helt ny och består av våra yrkeskunniga rörläggare och skickliga mätingenjörer samt en samordnare som ser till att det dagliga arbetet sköts på bästa sett. I övrigt finns det två VA enheter till som är VA-drift och VA-planering.
På enheten arbetar vi med akuta reparationer och reinvesteringar i det befintliga ledningsnätet, vi hanterar också inmätning och tillser att allt är uppdaterat i kartsystemet. Alla våra arbeten utförs på vårt kommunala ledningsnät som spänner över våra tätorter vilket också innebär att medarbetare ur VA har beredskap i sin tjänst.
Enheten är också delaktiga i framtagandet av kommunens VA-taxa samt engagerade i våra VA-projekt och samarbetar mycket med de övriga VA-enheterna. Vi skapar möjligheter tillsammans!Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef har du personal-, budget- och verksamhetsansvar för din enhet som idag består av nio medarbetare och tillser att verksamheten når sina mål. Ytterligare utökning av fyra medarbetare på enheten förväntas som en följd av den nya organisationen. Du arbetar aktivt för bästa projekt- och förvaltningsekonomi. Uppdaterar och reviderar enhetens rutiner för att säkerställa rätt kvalité och leverans. I tjänsten kan beredskap ingå.
Du kommer få bidra aktivt i ledningsgrupp Teknik som består av enhetscheferna inom VA, Infrastruktur och Renhållning. Du föreslår effektiviseringsåtgärder och tillser kompetensutveckling av personalen samt arbetar med strategiskt personalförsörjningsarbete. Du blir en del av vårt aktiva arbete med vår utvecklingsresa till ett gemensamt och starkt VA.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom anläggning eller annat som arbetgivaren bedömmer relevant. För denna tjänst krävs även erfarenhet från arbetsledning som till exempel teamleader, projektledare eller arbetsledare. Du behärskar det svenska språket mycket bra i tal och skrift och har B-körkort.
Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet från att ha arbetat som chef, av ekonomiuppföljning, från en politiskt styrd organisation. Det är även meriterande om du har erfarenhet av schaktarbete, lagen om allmänna vattentjänster samt C-körkort.
Som ledare är du stabil, professionell och har gott omdöme. Du ser en strävan efter förbättringar på ett strukturerat sätt som en naturlig och självklar del av ditt arbete. Genom din goda samarbetsförmåga skapar du förtroendefulla relationer inom organisationen. Med en personlig mognad och ett ansvarstagande sätt trivs du med att arbeta mot uppsatta mål och resultat samt inger trygghet.
I denna rekrytering läggs stor vikt vid personlig lämplighet. Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder en tillsvidare anställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
I din ansökan ber vi dig besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. Detta för att säkerställa en så rättvis och objektiv rekryteringsprocess som möjligt. Arbetspsykologiska tester förekommer i denna rekryteringsprocess.
Vi är måna om att du mår bra och erbjuder flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt andra förmånliga erbjudanden. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Vår värdegrund bygger på att tillsammans tar vi ansvar och skapar förtroende. Vi är måna om att våra medarbetare i Ale mår bra och erbjuder där det är möjligt flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt förmånliga kollektivavtal. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Tillsammans skapar vi möjligheter, här finns en plats för alla och vi har nära till varandra.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: Jobba i Ale kommun | Ale kommun
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale Kommun
(org.nr 212000-1439), https://ale.se/
Ale torg 7 (visa karta
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449 31 NÖDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Fackliga representanter nås via Kontaktcenter 0303-703000 Jobbnummer
10010602