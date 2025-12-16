Enhetschef utveckling och administration Kultur och Fritid
2025-12-16
Om arbetsplatsen
Välkommen till en inspirerande arbetsplats i hjärtat av Uddevalla! Här på Kultur och Fritid erbjuder vi en dynamisk och kreativ miljö där du som enhetschef för utveckling och administration kommer att spela en avgörande roll i att forma framtiden för våra kommuninvånare.
Tillsammans med ett engagerat team arbetar vi för att förverkliga visioner och förbättra servicen inom kultur- och fritidssektorn.
Som en del av vår kommun får du möjlighet att:
- Utveckla strategier som främjar kultur- och fritid.
- Leda med fokus på samarbete och medskapande.
- Implementera strukturerade processer för att nå uppsatta mål och resultat.
- Arbeta med problemlösande analysförmåga för att övervinna utmaningar och skapa nya möjligheter.
Vi tror på en kultur av öppenhet och positivt samspel, och vi värdesätter din erfarenhet och ditt engagemang. Här hos oss har du friheten att forma din egen väg och göra en verklig skillnad i livet för våra invånare. Vi ser fram emot att höra din röst och din vision för framtiden!Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Som Enhetschef för utveckling och administration inom Kultur och Fritid kommer du att spela en avgörande roll i att forma och leda verksamheten mot nya höjder. Du kommer att:
- Ansvara för att planera, organisera och övervaka enhetens verksamhet och säkerställa att vi når våra uppsatta mål och resultat.
- Arbeta strategiskt för att stärka samarbetet mellan olika aktörer inom kommunen och driva projekt som förbättrar våra tjänster för invånarna.
- Uppmuntra och stödja ditt team i deras professionella utveckling, samt skapa en kultur av engagemang och delaktighet.
- Identifiera och analysera problem samt utveckla kreativa lösningar för att förbättra verksamhetens effektivitet.
- Representera Kultur och Fritid i olika forum och samarbeten, där du aktivt bidrar till en positiv dialog.
Vi söker en flexibel och strukturerad ledare med en stark förmåga att samarbeta och engagera andra.
Vem söker vi
Vi söker dig som är en inspirerande ledare med en passion för utveckling och administration inom kultur och fritid. Som enhetschef kommer du att spela en central roll i att forma våra tjänster och skapa mervärde för våra kommuninvånare.
För att trivas i denna position bör du vara:
- Flexibel - kunna anpassa dig efter förändrade omständigheter och hitta lösningar på oväntade utmaningar.
- Mål- och resultatorienterad - du drivs av att uppnå konkreta resultat och effektivisera våra processer.
- Samarbetsinriktad - du värdesätter lagarbete och har förmåga att bygga relationer både internt och externt.
- Strategisk och strukturerad - du tänker långsiktigt och planerar dina arbetsuppgifter noggrant för att nå våra gemensamma mål.
- Problemlösande med stark analytisk förmåga - du ser problem som möjligheter och har förmågan att analysera situationer för att hitta hållbara lösningar.Kvalifikationer
För att lyckas som Enhetschef inom utveckling och administration för Kultur och Fritid i Uddevalla kommun, söker vi en person med följande kvalifikationer:
- Du har relevant akademisk examen.
- Du har god kunskap och erfarenhet av att arbeta med kvalitetsarbete.
- Du har mycket goda kunskaper i svenska i tal som skrift.
- Du har erfarenhet från att leda i kommunal verksamhet
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi värdesätter dessa egenskaper hos våra medarbetare och ser fram emot att välkomna en engagerad och driven ledare som vill bidra till Uddevalla kommuns framtid!
