Enhetschef, Ullerås vård- och omsorgsboende
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Mariestad Visa alla sjukvårdschefsjobb i Mariestad
2026-02-10
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen i Mariestad
Ullerås är ett välrenommerat vård- och omsorgsboende beläget i landsbygdsmiljö i Ullervad, sex kilometer utanför tätorten Mariestad. Verksamheten består av fem avdelningar med totalt cirka 60 boende och här värdesätts en familjär och inkluderande atmosfär, där varje individ känner sig väl omhändertagen. Vår personal spelar en avgörande roll för att uppnå detta och vi ser nu fram emot att välkomna en enhetschef som delar vår vision och värderingar.
När nu en av enhetscheferna har sökt sig till nya utmaningar, söker vi en enhetschef som vill fortsätta det goda arbete som utförs på Ullerås.
Är du en erfaren ledare med ett positivt och inspirerande förhållningssätt? Har du förmågan att jobba prestigelöst och vill vara en del i utvecklingen av äldreomsorgen?
Då kan du vara den vi letar efter!Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
På Ullerås arbetar ca 60 personal där merparten är utbildade undersköterskor. På enheten finns också två sjuksköterskor.
Som enhetschef kommer du vara en nyckelperson i att skapa en trygg och trivsam miljö för våra boende och personal. Med fokus på kvalitet och omsorg strävar vi efter att ge våra boende den bästa möjliga livskvaliten!
Tillsammans med en annan enhetschef leder och fördelar du det dagliga arbetet på UlIerås. I ditt uppdrag ansvarar du för ca 30 medarbetare och ca 30 brukare. Du har personal-, budget,- och arbetsmiljöansvar för dina arbetsställen där även utvecklings- och förbättringsarbete ingår som en naturlig del i ditt chefsuppdrag.
Att tillvarata och utveckla kompetensen i dina arbetsgrupper är en viktig del för både kvalitet och arbetsglädje. Du kvalitetssäkrar arbetsprocesser, dokumentation, rutiner och riktlinjer samt rapporterar till avdelningschef.
Du planerar och leder din verksamhet mot uppsatta mål. Tillsammans med din närmsta chefskollega, medarbetare och övriga chefskollegor hittar ni nya vägar och arbetssätt för att på bästa sätt ge god omsorg. Som stöd i det dagliga arbetet för vikarieanskaffning finns resursenheten och övriga stödfunktioner är bland andra HR-partners, rekryteringspartners och ekonomi.
I uppdraget ingår också beredskap ett par gånger per år där du ansvarar för jourtelefon inom hela äldre- och omsorgsförvaltningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom social omsorg, beteendevetenskap eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren finner lämplig. Du har ledarerfarenhet med budget- och personalansvar.
Du har ett genuint intresse för omsorg och människor. Du besitter goda kunskaper inom äldreomsorg gällande lagstiftning och är trygg i ditt ledarskap.
Som person är du inspirerande, tydlig och lyhörd. Eftersom arbetet innebär ett nära samarbete med enhetschef krävs god förmåga att gemensamt hitta lösningar på ett prestigelöst sätt. Vi ser också att du är driven och nytänkande samt har lätt för att sätta dig in i olika digitala verktyg.
Vad kan vi erbjuda dig?
Förutom att få möjlighet att arbeta med kompetenta och trevliga kollegor och medarbetare kan vi erbjuda dig:
* Förtroendearbetstid
* Möjlighet till distansarbete utifrån verksamhetens behov
* Semesterväxling
* Löneväxling till pension
* Försäkringsförmåner
* Förmånscykel
* Tillgång till gratis inomhus- och utomhusbad
* Friskvårdsbidrag
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Inför ett anställningserbjudande kommer vi också att begära utdrag från belastningsregistret.
Tillträde för tjänsten är 27 april eller enligt överenskommelse. Rekrytering sker löpande vilket innebär att intervjuer kan ske under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter.
I denna rekrytering har vi tagit ställning till var och hur den aktuella tjänsten ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305131". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mariestads Kommun
(org.nr 212000-1686) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Annelie Lückner annelie.luckner@mariestad.se 0501-75 67 60 Jobbnummer
9733549