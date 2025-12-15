Enhetschef Tunagården
Vi söker en enhetschef till vårt vård- och omsorgsboende Tunagården. Hos oss får du ett utvecklande och självständigt arbete i en miljö där mod, tillit och nära ledarskap är viktigt. Ditt engagemang gör skillnad och hjälper oss att erbjuda en trygg och personcentrerad vård för våra äldre i kommunen.
Tunagården ligger på Söder, cirka 1,5 kilometer från Eskilstuna centrum. Här har vi nära till grönområden, promenadstråk och en miljö som skapar lugn och trivsel för både boende och personal. Boendet har 129 lägenheter fördelat på tolv enheter; tio demensenheter och två äldreboenden
Vård- och omsorgsförvaltningens resa mot Målbild 2035 präglas av ett spännande förändringsarbete där digitalisering och nytänkande är självklara inslag. Som enhetschef på Tunagården får du en nyckelroll med möjlighet att verkligen göra skillnad både för medarbetarna och de boende. Du leder ett engagerat team på cirka 25 medarbetare som arbetar dygnet runt för att skapa en meningsfull och trygg vardag för våra äldre.
I din roll ansvarar du för personal, arbetsmiljö, verksamhetsutveckling och ekonomi. Du får möjlighet att påverka arbetssätt, driva förbättringsprocesser och sätta din prägel på verksamheten. Tillsammans med engagerade kollegor och i nära samarbete med fem andra chefskollegor på Tunagården, bygger du ett starkt och sammansvetsat team. Ni arbetar tillsammans för att utveckla och vässa det som redan fungerar och har samtidigt stöd av hela områdets ledningsgrupp som består av totalt 17 enhetschefer.
Med ett närvarande ledarskap, stor delaktighet och framtidens vård och omsorg i fokus, arbetar du och ditt team målmedvetet för att ständigt förbättra och utveckla den personcentrerade omsorgen. Här får du möjlighet att växa och påverka, samtidigt som du bidrar till ett tryggt och meningsfullt liv för Eskilstunas äldre invånare.Kvalifikationer
Är du en trygg och närvarande ledare som vill få människor att växa kommer du att passa hos oss. Du leder med mod och tillit och skapar arbetsglädje genom tydlig kommunikation och delaktighet. Du gillar att samarbeta och bygger relationer både inom och utanför din egen enhet. Du är van att arbeta mot mål och står fast vid gemensamma beslut. Din analytiska förmåga och helhetssyn hjälper dig att nå enhetens mål. Du är också flexibel och anpassar dig efter verksamhetens behov utan att tumma på kvaliteten.
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning. Du är van att leda människor och har i tidigare uppdrag haft ansvar för personal, verksamhet och ekonomi. Aktuell erfarenhet från vård och omsorg är mycket meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av förändringsledning och att du brinner för förbättringsarbete. Du ser värdet av förebyggande arbete, vilket skapar tydlighet i medarbetarnas uppdrag. Du kan också använda digitala verktyg och arbeta aktivt med digitalisering.
Välkommen med din ansökan.
Hos oss får du vara med och utveckla framtidens vård och omsorg. Vi ser fram emot att höra från dig!
ÖVRIGT
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
