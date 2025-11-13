Enhetschef, tillika säkerhetschef och biträdande säkerhetsskyddschef
2025-11-13
Länsstyrelsen Skåne är en statlig myndighet på regional nivå som ansvarar för den statliga förvaltningen i länet. Vi arbetar med att nationella mål ska få genomslag i länet utifrån regionala förutsättningar. Inom våra uppdrag arbetar vi med rådgivning, tillstånd och tillsyn, planer och strategier. Vi förvaltar naturområden och fördelar ekonomiskt stöd. Vi samverkar med aktörer i hela länet.
Vi har cirka 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad.
Länsstyrelsen söker en enhetschef till enheten för intern säkerhet på avdelningen för verksamhetsstöd.
Uppdraget innebär även att du blir säkerhetschef samt biträdande säkerhetsskyddschef för myndigheten. Vi erbjuder en spännande och utvecklande roll i en dynamisk och samhällsviktig organisation med möjlighet att göra skillnad och bidra till myndigheten och länets säkerhet och förmåga.
Länsstyrelsen Skåne har verksamhet i Malmö och Kristianstad och enheten för intern säkerhet ansvarar för myndighetens interna säkerhet inom flera områden, såsom fysisk säkerhet, säkerhetsskydd, informationssäkerhet, brandsäkerhet, intern krisledning, personsäkerhet m.m. Enheten består i dagsläget av sex medarbetare.
Anställningen är en tillsvidareanställning som specialist med ett förordnande som enhetschef. Förordnandet är tidsbegränsat till fem år med möjlighet till förlängning. Anställningen inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Din huvudsakliga arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö, med möjlighet att till del arbeta på distans hemifrån. Resor i arbetet kan förekomma.Dina arbetsuppgifter
Som chef hos oss har du tre roller: arbetsgivare, ledare och verksamhetsansvarig. I rollen som arbetsgivare är du arbetsgivarens företrädare och du utvecklar och tillämpar arbetsgivarpolitiken. Som ledare agerar du genom ditt personliga ledarskap och leder din arbetsgrupp på ett tydligt sätt och skapar en arbetsmiljö där alla tar ansvar och vill göra sitt bästa. Som verksamhetsansvarig tar du ansvar för arbetsgruppens samlade arbete.
Som enhetschef för enheten för intern säkerhet har du en nyckelroll i att utveckla och förnya myndighetens arbete med intern säkerhet. Enheten ansvarar för operativa och administrativa arbetsuppgifter som rör myndighetens interna säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete. Det inkluderar ansvar för löpande stöd och rådgivning till myndighetens kärnverksamhet, säkerhetsrutiner och myndighetens säkerhetsskydd. Vidare ansvarar enheten för att genomföra interna utbildningar samt ta hand om andra arbetsuppgifter som uppkommer och ryms inom ramen för det interna säkerhetsarbetet.
I rollen som enhetschef har du fullt personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Du planerar, leder och prioriterar enhetens arbete samt följer upp verksamheten och resultatet. Du genomför utvecklings- och lönesamtal samt arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor. Tillsammans med enhetens medarbetare arbetar du målorienterat och driver utvecklingen av verksamheten. Du ingår i avdelnings ledningsgrupp.
Du kommer även att ha rollen som biträdande säkerhetsskyddschef. Du arbetar nära avdelningschefen för avdelningen för verksamhetsstöd som är myndighetens säkerhetsskyddschef och tillsammans leder och samordnar ni säkerhetsskyddsarbetet.Kvalifikationer
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.
Vi söker dig som har en relevant eftergymnasial utbildning inom säkerhetsområdet, eller annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har arbetat flertalet år inom säkerhetsområdet, gärna inom offentlig förvaltning, och har erfarenhet av att vara chef med personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete
- erfarenhet av kontinuitetshantering
- erfarenhet av arbete som säkerhetsskyddschef i arbetsledande befattning
- certifierad säkerhetsskyddschefsutbildning
- goda kunskaper och förståelse för IT-säkerhet, fysisk säkerhet och säkerhetstekniska system
Vi söker en erfaren och trygg ledare som tar ett tydligt ägarskap för organisationens säkerhetsarbete. Du är en strategisk chef som kan kombinera helhetsperspektiv med operativ förmåga, och som motiverar andra genom tydlighet, förtroende och engagemang. Vi söker dig som är säkerhetsmedveten och har hög integritet och som med analytisk förmåga och ett lugnt ledarskap skapar struktur och trygghet i en föränderlig miljö. Du är en kommunikativ chef som både inspirerar och förankrar - och som genom ditt ledarskap driver säkerhetskulturen framåt. Du kommunicerar väl på svenska och engelska - både i tal och skrift.
Svenskt medborgarskap är ett krav.
Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).Övrig information
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Observera att din ansökan blir en allmän handling.
I våra rekryteringar har vi valt att ta bort det personliga brevet samt möjligheten att bifoga filer. Det är därför av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta oss för instruktioner om hur du ansöker i sådant fall, hrenheten.skane@lansstyrelsen.se
.
Marie Edman Ljungholm, Avdelningschef 010-2242235
