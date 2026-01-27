Enhetschef till Wästerläkarna Hängpilsgatans vårdcentral.
2026-01-27
Vi söker nu en enhetschef till Wästerläkarna, Hängpilsgatans vårdcentral.
Som enhetschef leder du det dagliga arbetet för merparten av den medicinska personalen på vårdcentralen samt säkerställer bemanning.
Du kommer att ha personalansvar för ett 40-tal anställda.
Du kommer att ingå i ledningsgruppen och dess arbete med verksamhetsutveckling.
Du deltar i kliniskt arbete vid behov. För oss är det viktigt att du har god insikt i vårdprocessen och är synlig i de delar av verksamheten där din personal är verksam.
Vi på Wästerläkarna har varit verksamma i Västra Göteborg sedan 1994. Företaget ägs och drivs av tre läkare som alla arbetar i verksamheten. Vi har två vårdcentraler och en rehabmottagning inom vårdval VGR. Wästerläkarna Hängpilsgatan är en av regionens största vårdcentraler. Vi är i dagsläget 160 medarbetare fördelade på de tre enheterna.
Vi vill att våra patienter ska känna sig välkomna och väl omhändertagna hos oss. Vårt motto är "God vård när Du behöver det!" och vi är stolta över att vi år efter år hamnar i toppskiktet när Sveriges Kommuner och Regioner mäter patienternas nöjdhet genom Nationell patientenkät.
Våra medarbetare är vår främsta tillgång. Därför är en god arbetsmiljö, både den fysiska och psykiska, samt ett gott arbetsklimat av största vikt för oss. Vi söker en person som delar vår syn på lättillgänglig och god vård och som brinner för att skapa en bra arbetsmiljö för våra medarbetare.
Du kommer att arbeta nära andra enhetschefer och HR men vi vill att du ska vara trygg i att ta egna beslut och leda din grupp självständigt.
Vi vill att du har minst 10 års arbetslivserfarenhet, tidigare erfarenhet av ledarskap och primärvård samt är yrkeslegitimerad inom vård- och omsorg.
Tillträde enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
