Enhetschef till Villa Viktoria - demensvård i toppklass!
2025-10-27
Mörbylånga kommun, som utsågs till Årets superkommun 2025, ligger på den södra delen av Öland och består av omkring 1 250 medarbetare. Nu söker vi en enhetschef som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.
Villa Viktoria är ett mindre särskilt boende med 16 platser för personer med demenssjukdom i Mörbylånga. Här finns en varm, hemlik och personlig atmosfär. Som enhetschef leder du cirka 25 medarbetare.
I äldreomsorgen arbetar vi med Utvecklande Ledarskap (UL) och Indirekt Ledarskap (IL). Du kommer tillhöra vår ledningsgrupp som består av alla chefer för särskilt boende - vi är nio enhetschefer. Vi använder också arbetssätten "tänkande miljö" som ger utrymme för aktivt lyssnande och plats för reflektion och gemensamt lärande. Vi är måna om att beslut fattas med omtanke och eftertanke.
Du kommer ha möjlighet att ha ett nära samarbete med enhetschefen på Lindero, Villa Viktorias tvillingverksamhet. Tillsammans utbyter ni erfarenheter, stöttar varandra och driver utveckling framåt. Det nära samarbetet gör att du har både frihet och kollegialt stöd i vardagen.
Som enhetschef ansvarar du för personal, ekonomi, verksamhet, resultat och arbetsmiljö.
Du leder verksamheten nära dina medarbetare och deltar aktivt i vardagen. Den låga personalomsättningen och de kontinuerliga utbildningssatsningarna har skapat en grupp med hög kompetens inom demensvård, vilket blir en stor tillgång för dig i rollen. Till ert stöd har ni även Demensteamet som bidrar med handledning utifrån sin spetskompetens.
För dig som är ny i chefsrollen finns ett tydligt stöd i vår biträdande verksamhetschef. Han har ett uttalat ansvar för att handleda och följa nya chefer i deras utveckling, så att du tryggt kan växa in i uppdraget och utveckla ditt ledarskap över tid.
Vi värdesätter ett nära ledarskap, men inte bara genom fysisk närvaro. För oss handlar det om att vara genuint intresserad av människor, att lyssna, förstå och skapa engagemang genom tillit. Du finns till hands i samtalen, i besluten och i utvecklingen.
Hos oss får du stort handlingsutrymme att forma verksamheten utifrån brukarnas behov. Vi tror att de bästa besluten fattas där kunskapen finns, nära brukarna och personalen. Samtidigt har du tillgång till ett starkt stöd från en engagerad verksamhetschef och biträdande verksamhetschef.
Du har förtroendearbetstid och kan styra mycket av din arbetstid själv men behöver dock följa verksamhetens behov. Du kommer ha ditt kontor på Villa Viktoria i Mörbylånga.
Vi har chefsberedskap vilket innebär att när du är ledig är du ledig. Chefsberedskapen är frivillig.
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning, exempelvis socionom eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Erfarenhet av ledarskap inom vård och omsorg är meriterande. Men även du som vill ta steget till att börja arbeta inom äldreomsorgen är välkommen att söka.
Du är trygg, kommunikativ och har lätt för att skapa goda relationer. Du leder med tillit och tydlighet och trivs i ett klimat där reflektion, dialog och samarbete är naturliga delar av arbetet.
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
