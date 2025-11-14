Enhetschef till veterinär- och djurskyddsenheten
Enhetschef till veterinär- och djurskyddsenheten
Vi söker en engagerad enhetschef till enheten för veterinär- och djurskydd.
Här får du möjlighet att verkligen göra skillnad för länets lantbrukare, djurvälfärd och livsmedelsförsörjning!
Dina huvudansvarsområden inkluderar att leda och utveckla enheten, vilket kräver att du har en strukturerad arbetsmetod och starkt ledarskap. Du kommer arbeta nära din enhet för att säkerställa hög kvalitet på vårt arbete och skapa en positiv arbetsmiljö. Om du vill bidra till ett gott djurskydd och säkra livsmedel i länet samtidigt som du vill förenkla för företagarna och utveckla länet, är detta rollen för dig. Har du dessutom förmågan att kommunicera muntligt på ett inspirerande sätt, är du helt rätt för tjänsten!
Veterinär- och djurskyddsenheten
Vi söker nu en ny chef för veterinär- och djurskyddsenheten som är en av fyra enheter på Landsbygdsavdelningen. Enheten består av 17 medarbetare och ansvarar bland annat för djurskydd, smittskydd, livsmedelsfrågor, allmänna veterinära frågor och lagen om tillsyn för hund och katt.
Detta gör vi bland annat genom att kommunicera internt och externt, till exempel med branschorganisationer, djurhållare och media. Vi fattar ingripande beslut inom områdena djurskydd, smittskydd och livsmedelssäkerhet. Därutöver ansvarar enheten även för Länsstyrelsens epizootiberedskap i samråd med avdelningschefen. Detta är en engagerad och driven enhet där din ledarskapsförmåga kommer till sin rätt.Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef leder, planerar, organiserar och utvärderar du arbetet inom enheten. Du motiverar och stödjer medarbetarna så att både individuella och gemensamma mål för enheten och Länsstyrelsen uppnås på ett effektivt sätt. Du har personal- budget och arbetsmiljöansvar för dina medarbetare. Därtill ingår du även i avdelningens ledningsgrupp, en grupp som tar ett gemensamt ansvar för avdelningens utveckling genom att arbeta med strukturerade arbetsprocesser som främjar effektivitet och kvalitet i verksamheten.
Vi erbjuder dig en spännande och meningsfull arbetsplats där du får möjlighet att göra skillnad inom veterinär- och djurskyddsområdet. Som enhetschef arbetar du i en inspirerande atmosfär och har en central roll i att leda och utveckla enheten. Hos oss får du förutom våra förmåner en dynamisk arbetsmiljö med fokus på samarbete och relationer och möjlighet till personlig och professionell utveckling.
Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet. Inom den ramen ryms kris- och stabsarbete, där du kommer bidra med ett livsmedelsproduktionsperspektiv.
En unik möjlighet hos oss är att vi samverkar en del med andra länsstyrelser i nätverk. Det innebär både ett uppbyggt kontaktsystem och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra enhetschefer ute i landet. Kvalifikationer
- Vi söker dig som har en relevant utbildning på högskolenivå, eller erhållit motsvarande kompetens på annat sätt.
- Du har erfarenhet av att samverka både internt och externt och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
- Du har erfarenhet av att arbeta som chef med personal- och arbetsmiljöansvar.
- Du har arbetslivserfarenhet av tillsyn och kontrollarbete.
- Slutligen är B-körkort ett krav för tjänsten.
Följande kvalifikationer är meriterande:
- Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet.
- Erfarenhet och kunskap inom enhetens sakområden.
- Erfarenhet av budgetansvar.
- Grundläggande kunskaper om svensk livsmedelsproduktion.
Som ledare är du stabil, relationsskapande och har en empatisk förmåga. Du kan kommunicera muntligt med lätthet och leda enheten med tydlighet och struktur. Du känner dig trygg i att representera verksamheten internt och externt då dialog med medborgare och media förekommer i arbetet. Ditt ledarskap och din samarbetsförmåga kommer att vara avgörande för att nå verksamhetens gemensamma mål. Anställningsvillkor
Tjänsten omfattar heltid och gäller tillsvidare. Vi tillämpar 6 månaders provanställning som regel på våra tillsvidareanställningar. Tillträde 2026-05-01 eller efter överenskommelse.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass varför svenskt medborgarskap är ett krav. Säkerhetsprövning genomförs inför beslut om anställning.Övrig information
Intervjuer och arbetsprov genomförs från och med vecka 51. Second opinion i form av personlighetstest och djupintervju genomförs från och med vecka 2.
Om Länsstyrelsen i Jönköping
Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation, en statlig myndighet som är regeringens företrädare i länet. Tillsammans arbetar vi för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest attraktiva län. Genom samverkan skapar vi förutsättningar för ett fantastiskt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling.
Vi är 280 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, insatser som ska gynna fisken i våra sjöar till demokrati- och beredskapsfrågor samt mycket annat. Målet är att vårt arbetssätt ska präglas av professionalism, engagemang och samverkan.
Länsstyrelsen finns mitt i stan i en K-märkt byggnad som har nyrenoverade lokaler med utsikt över Munksjön och Vättern. Det är inte bara en spännande arbetsplats, du erbjuds också en mängd förmåner som flexibelt arbete, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme, utökad föräldrapenning samt en aktiv personalförening.
Vill du veta mer om våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss? Besök vår webbsida på http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss.
Har du skyddade personuppgifter och vill söka tjänsten? https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss Ersättning
