Enhetschef till verksamhet vårdadministration
2026-04-18
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Vill du vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa hälso- och sjukvård? Nu har du chansen som enhetschef inom verksamhet Vårdadministration på NU-sjukvården. Som enhetschef hos oss får du ett nyckeluppdrag i att tillsammans med medarbetare och kollegor bidra till patientsäker, kvalitativ och effektiv vårdadministration. Här kombinerar du strategiskt ledarskap med förändringsledning. Varmt välkommen!
Vårdadministration är en förvaltningsövergripande verksamhet med uppdrag att utföra vårdadministration till NU-sjukvårdens vårdverksamheter och enheter.
Verksamhet Vårdadministration består av sekretariat, en klassifikationsenhet, en vårdlotsenhet samt receptioner och arkiv och vi är cirka 240 medarbetare samt chefer. Verksamhet Vårdadministration har funnits i sin nuvarande form sedan 2023.
Tjänsten vi annonserar för innebär ansvar för enheter/medarbetare på både Uddevalla sjukhus och NÄL.
Om uppdraget
Verksamheten är i ett spännande utvecklingsskede. Nu söker vi en enhetschef som är intresserad av att utveckla och förändra arbetssätt, arbetsuppgifter och organisation utifrån de förutsättningar som de digitala verktygen och tjänsterna möjliggör.
Som enhetschef:
Har du ansvar för verksamhet, ekonomi och medarbetare
Bidrar du till ökad genomförandekraft genom gemensamma lösningar, kvalitetssäkrade rutiner och goda samarbeten över verksamhetsgränser
Samarbetar du med chefskollegor inom verksamheten samt medarbetare och chefer i de verksamheter som dina enheter stöttar
Företräder du enheterna och verksamheten i olika forum och utvecklingsinitiativ
Du rapporterar till verksamhet Vårdadministrations verksamhetschef och ingår i dess ledningsgrupp.
Därför ska du söka tjänsten
Du får ett meningsfullt uppdrag där du bidrar till samhällsnyttan
Du arbetar i en verksamhet under stor förändring där du bidrar till att forma framtidens vårdadministration
Du leder medarbetare och driver utveckling i samverkan
Du får arbeta med både operativa och strategiska frågor
Du får engagerade och kompetenta kollegor för såväl vårdadministrativa frågor som verksamhetsutveckling
Om dig
Vi söker dig som är en trygg, engagerad och utvecklingsorienterad chef med ett genuint intresse för ledarskap och utveckling. Du är en person som har mod att tänka nytt, inspirera och påverka. Du tar tillvara medarbetarnas kompetens och möjliggör ett öppet och positivt arbetsklimat.
Vidare har du:
Relevant eftergymnasial utbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
Flerårig erfarenhet av att leda enhet och människor Erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete
Trygghet och det tålamod som krävs i en matrisorganisation och i ett förändringsarbete
En involverande och kommunikativ ledarstil och visar handlingskraft vid genomförande av beslut
Förmåga och vilja att leda mot mål och goda resultat både på individuell och övergripande nivå genom analys och samarbete
Helhetssyn och förmåga att balansera såväl daglig styrning som ett strategiskt ledningsarbete
Vana att arbeta i större, komplexa och gärna politiskt styrda organisationer
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Övrig information
Intervjuer är planerade till den 12 maj. Om du går vidare i rekryteringen kommer du att genomföra testning inom ramen för rekryteringen den 19 maj.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Ledningskansliet (visa karta
)
461 85 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
NU-sjukvården, Område Ledning och stöd, Vårdadministration Kontakt
Verksamhetschef
Camilla Lennartsdotter camilla.lennartsdotter@vgregion.se 0737359483
9862555