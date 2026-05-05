Enhetschef till Vårdcentralen Husensjö i Helsingborg
2026-05-05
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du genom ditt ledarskap bidra till Region Skånes vision, framtidstro och livskvalitet, för alla som bor och verkar i Skåne? Som chef i Region Skåne är du en del av den offentliga sektorn och kraften i ledarskapet hittar vi i samarbeten med chefskollegor och närmaste chef. Tillsammans med dina medarbetare skapar du engagemang, når resultat och driver utveckling.
Vårdcentralen Husensjö är en välfungerande och medelstor vårdcentral med cirka 8 000 listade patienter. Verksamheten är belägen i ett lugnt område i närheten av centrala Helsingborg med god tillgång till service. Här arbetar omkring 40 medarbetare i ett tvärprofessionellt team bestående av läkare, distriktssköterskor, dietist, kurator, fysioterapeuter, arbetsterapeut samt specialistsjuksköterskor inom bland annat astma och diabetes.
Verksamheten omfattar även livsstilsmottagning, familjecentral och äldrevårdsmottagning. Barnavårdscentralen Fröhuset Husensjö finns i direkt anslutning till vårdcentralen. Hos oss möter du en stabil verksamhet med engagerade medarbetare och ett tydligt fokus på kvalitet, samarbete och utveckling.
Arbetsuppgifter
Som chef som leder medarbetare tar du din verksamhet i förväntad riktning mot verksamhetens mål. Dina medarbetares engagemang är avgörande för framgång i ditt uppdrag och du värdesätter att coacha, ge feedback, utvärdera prestation, främja samarbete och skapa ett gott arbetsklimat. Tillsammans med dina medarbetare utvecklar du verksamheten genom effektiva arbetssätt med hög kvalitet och följer upp kontinuerligt för lärande och vidareutveckling. Du har arbetsgivar- och ledningsansvar som omfattar medarbetare, verksamhet och ekonomi.
I rollen som enhetschef har du ett nära och operativt ledarskap med ansvar för den dagliga driften och verksamhetens fortsatta utveckling. Du leder medarbetare från flera professioner och arbetar aktivt för att skapa en hållbar arbetsmiljö med delaktighet och engagemang. I uppdraget ingår ansvar för personalfrågor såsom medarbetarsamtal, lönesamtal, rekrytering och rehabilitering.
Du ingår i vårdcentralens ledningsgrupp tillsammans med verksamhetschef, medicinskt ansvarig läkare och teamledare. Tillsammans driver ni verksamheten framåt med fokus på kvalitet, tillgänglighet och kontinuerlig utveckling. I uppdraget ingår även att vara ett administrativt stöd till läkargruppen. Kliniskt arbete kan förekomma utifrån verksamhetens behov.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: Ledarskap som gör skillnad - Region Skåne https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-oss/ledarskap-som-gor-skillnad/ Kvalifikationer
Chefer i Region Skåne förväntas föregå med gott exempel genom att själv omsätta Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt i praktisk handling. Det innebär att ledarskapet ska präglas av tillit, helhetssyn och ständig utveckling. Du är pålitlig, agerar med integritet och ödmjukhet, främjar dialog och inkludering samt skapar förutsättningar för engagemang.
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom hälso och sjukvård eller annan relevant utbildning för uppdraget. Du har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift, motsvarande minst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Du har erfarenhet av chefs eller ledaruppdrag, gärna inom primärvård, och en god förståelse för verksamhetens uppdrag och förutsättningar. Du har god vana av att arbeta i IT baserade system och det är meriterande med erfarenhet av journalsystemet PMO.
Som person är du trygg och tydlig i ditt ledarskap med förmåga att arbeta strukturerat och långsiktigt. Du har ett helhetsperspektiv, god samarbetsförmåga och ett genuint intresse för att utveckla både verksamhet och medarbetare. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval. Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323226".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Region Skåne
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Rosita Ribberfors, Verksamhetschef Rosita.Ribberfors@skane.se
