Enhetschef till vårdadministrativ enhet, Lasarettet Trelleborg
2026-01-02
Gör skillnad. Varje dag.
Välkommen till vår nya lasarettsövergripande enhet som ger professionellt vårdadministrativt stöd till samtliga verksamheter inom Lasarettet Trelleborg! För att möta framtidens behov samlar vi nu all vårdadministrativ personal under ett gemensamt ledarskap. Är det du som vill leda oss på denna spännande resa?
Lasarettet i Trelleborg är det lilla sjukhuset med det stora hjärtat och ett starkt utvecklingsdriv. Med cirka 640 medarbetare är vi ett personligt sjukhus med stora möjligheter. Vi bedriver specialiserad bassjukvård för ett upptagningsområde om cirka 120 000 invånare. Här erbjuder vi trygg vård med det lilla sjukhusets närhet, kombinerat med kunskap, ödmjukhet och stolthet. Vi har alltid patientens behov i centrum och vår ambition är att ständigt utveckla våra arbetssätt med fokus på god arbetsmiljö, hög kvalitet och patientsäkerhet.
På Lasarettet Trelleborg arbetar cirka 40 medicinska sekreterare som ger vårdadministrativt stöd till sjukhusets olika verksamheter.
På Lasarettet Trelleborg arbetar cirka 40 medicinska sekreterare som ger vårdadministrativt stöd till sjukhusets olika verksamheter.

Häng gärna med oss bakom kulisserna och träffa oss som jobbar på Lasarettet Trelleborg. Nyfiken? Följ oss! http://www.instagram.com/lasarettet_trelleborg/
Genom ett samlat ledarskap för samtliga medicinska sekreterare vid lasarettet vill vi stärka samarbete, samordning och ett framåtdrivande vårdadministrativt arbete. Uppdraget innebär att utveckla hållbara och enhetliga arbetssätt, främja professionellt utbyte och säkerställa hög kvalitet samt god beredskap inför framtida behov. Lasarettet står inför implementeringen av Skånes digitala vårdsystem (SDV), där de medicinska sekreterarna har en central och betydelsefull roll.
Som enhetschef får du ett övergripande ansvar för lasarettets vårdadministrativa arbete och ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. För oss är det viktigt att du som ledare agerar som ett föredöme samt har lust, mod och vilja att leda. Du har ett närvarande ledarskap och arbetar aktivt för att coacha, motivera och utveckla dina medarbetare i deras arbete. Medarbetarna sitter alla på Lasarettet Trelleborg, men inom olika verksamheter. Det är korta avstånd, men det är betydelsefullt att du skapar strategier och arbetssätt för att som ledare vara närvarande och skapa samhörighet, samarbete och arbetsglädje i gruppen. Som enhetschef stöttar du enheten i förbättrings- och utvecklingsarbeten med helheten i fokus och i nära dialog med lasarettets olika verksamheter.
Du rapporterar till verksamhetschef för mottagningar och rehabilitering och är en del av verksamhetsområdets ledningsgrupp. I uppdraget ingår strategiskt utvecklingsarbete, där förmåga att hantera både övergripande och verksamhetsnära frågor är viktig. Som enhetschef har du tillgång till stöd från HR-partner, ekonom och andra stödfunktioner.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har chefs- och ledarerfarenhet samt erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård. I den här tjänsten är det viktigt att ha förståelse för det vårdadministrativa arbetet, varför vi värdesätter erfarenhet inom detta. När det gäller utbildning ser vi gärna att du har eftergymnasial utbildning inom hälso- och sjukvårdsadministration (80 poäng KY/400 poäng YH) eller annan motsvarande utbildning som medicinsk sekreterare, alternativt vårdrelaterad högskoleutbildning. Det är meriterande om du har ledarskapsutbildning. Vidare har du goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Det är av vikt att du har ett genuint engagemang för att utveckla medarbetare och verksamhet. Du tycker om att ligga i framkant, utmana och tänka nytt. Här är din förmåga att entusiasmera dina medarbetare och få med dig andra på resan betydelsefull. Med hjälp av din kommunikativa förmåga är du tydlig i ditt ledarskap och skapar delaktighet genom att lyssna och involvera. Du är en stabil och trygg ledare med god självinsikt, som står stadigt även i förändring och kan fatta välgrundade beslut.
Du har lätt för att samarbeta, bygga relationer och skapa förtroende, både inom den egna verksamheten och i samverkan med andra. Genom empati i kombination med struktur skapar du goda förutsättningar för ett hållbart arbetsklimat där medarbetare känner sig sedda, engagerade och ansvarstagande. Som ledare arbetar du aktivt för att utveckla både människor och arbetssätt med kvalitet och verksamhetens bästa i fokus. Vi är måna om att hitta rätt kandidat för denna tjänst och kommer därför att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att lära känna dig!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Linda Grelte, Rekryterare
