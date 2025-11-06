Enhetschef till vård-och omsorgsboendet Våglängdsgatan
2025-11-06
Vård- och äldreförvaltningen ska ge en jämlik, jämställd och likvärdig vård och omsorg till Borås Stads invånare. Med individen i fokus arbetar vi med hälsofrämjande, förebyggande och trygghetsskapande insatser. Vi är drygt 2 700 medarbetare varav 90 chefer, som tillsammans utvecklar verksamheten genom professionalism, engagemang och lärande!
Vi söker nu en enhetschef till Vård- och omsorgsboende i Borås, ett varierande och meningsfullt arbete med möjlighet att göra skillnad! Du kommer att vara placerad på Våglängdsgatan 153 i Borås där du blir en av fyra enhetschefer. På Våglängdsgatan 153 bor hyresgäster med kognitiv sjukdom samt finns en enhet med somatisk inriktning. Ditt uppdrag blir att tillsammans med en av dina tre kollegor ansvara för verksamheten av tre enheter med totalt 60 hyresgäster.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef ansvarar du för verksamhetens kvalitet, personal och ekonomi, och arbetar både strategiskt och operativt. Det systematiska kvalitetsarbetet är centralt för att säkerställa en god och säker vård och omsorg för våra hyresgäster. Genom ständiga förbättringar verkar du för att insatserna håller hög kvalitet och ges med rätt stöd. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är också en viktig del av ditt uppdrag, för att skapa en god och utvecklande arbetsmiljö för medarbetarna. Tillsammans med medarbetarna och skyddsombud utvecklar du arbetssätt och rutiner som främjar delaktighet, engagemang och arbetsglädje. Som stöd i ditt chefsuppdrag har du ett nära samarbete med HR- och ekonomifunktionerna, och du har dessutom administrativt stöd av en samordnare. Du samarbetar också löpande med dina chefskollegor i verksamhetsområdet.
Borås Stad investerar i sina chefer och för att ytterligare stärka ditt ledarskap kommer du ingå i Borås Stads gedigna ledarutvecklingsprogram. Du kommer även att medverka och vara aktiv i flera olika chefsforum, inom förvaltningen och inom Borås Stad.
Utöver detta erbjuder vi dig möjlighet till utökade semesterdagar genom semesterväxling, samt ett förmånligt flex-avtal som gör att du kan förena arbete med privatliv. Du får tillgång till friskvårdsbidrag och till fria bad i Borås Stads badanläggningar, förmånscykel och olika aktiviteter som personalföreningen Merkraft anordnar. Hos oss får du ett arbete som ger mycket tillbaka då det du gör i ditt dagliga arbete förändrar många människors liv till det bättre.Kvalifikationer
Vi söker dig som har kandidatexamen, exempelvis med inriktning mot socialt arbete, hälso- och sjukvård eller organisation och ledarskap. Det är meriterande om du har tidigare chefserfarenhet och praktisk yrkeserfarenhet inom vård- och omsorgsområdet. Eftersom våra enheter är placerade på flera platser i Borås krävs B-körkort. I Borås Stad arbetar vi med tillitsbaserat ledarskap, vilket innebär att du har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer och inspirera andra. Du är resultatinriktad, lyhörd och engagerad, och bidrar gärna med idéer för att utveckla verksamheten. Du är trygg och stabil i din ledarroll och har förmåga att leda verksamheten mot uppsatta mål. Du samarbetar lätt med andra och trivs i ett delat ledarskap. Vidare är du strukturerad och planeringsförmågan gör att du kan prioritera i din arbetsvardag. Du har god systemvana, gärna med erfarenhet av Heroma, Agresso, Viva och Time Care.Så ansöker du
Intervjuer planeras att genomföras under vecka 51 2025.
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
