Enhetschef till vår nya Förebyggande enhet 0-6 år
Göteborgs kommun / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2025-11-06
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-06Beskrivning
Socialförvaltningen Hisingen är indelad i avdelningarna Barn och unga myndighet, Barn och unga resurs, Vuxen och psykologenheten, Försörjningsstöd och Stadsområde, välfärd & fritid samt stödfunktionerna HR, ekonomi och stab.
Avdelningen Barn och unga resurs består av ca 170 medarbetare inom nio enheter - Förebyggande enheten 0-6 år, Förebyggande enheten skolår, Ung Hisingen, Resursenheten Barn, Resursenheten Familj, Högintensiva teamet (HIT), Familjehemsenheten 1 och 2 och HVB- och stödboendet Sambuh.
Vill Du vara med och leda vårt förebyggande arbete i samverkan?
Vi kommer att utöka med en enhetschef till avdelningen utifrån chefers och medarbetares förutsättningar och omställningen till ny socialtjänstlag med fokus på förebyggande och tidiga insatser. Inom enheten ingår ca 17 tjänster som arbetar förebyggande och är riktad till barn och unga i förskoleåldrarna, dvs föräldrastödjare och FCA-koordinatorer. Medarbetarna finns utspridda på flera arbetsplatser. Du kommer att ha Din arbetsplats på Höstvädersgatan 1 där några av Dina medarbetare och enhetschefskollegor finns.
Din främsta uppgift som enhetschef är att engagera, inspirera och stödja medarbetare för att uppnå verksamhetens mål och uppdrag. I Ditt uppdrag ingår ett arbetsmiljöansvar för medarbetarna på Din enhet, som innebär att arbetsmiljöarbetet ska ske enligt gällande lagar och riktlinjer, samt att den fackliga samverkan sker enligt samverkansavtalet. Du ansvarar för att samordna, utveckla och följa upp verksamheten utifrån gällande lagstiftning och kvalitetsarbete. I arbetsuppgifterna ingår verksamhets-, budget och personalansvar inklusive för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Som enhetschef ingår Du i flera styr- och samverkansgrupper för familjecentraler och familjecentrerat arbetssätt på Hisingen tillsammans med förskola, öppen förskola, vårdcentral/barnavårdscentral, barnmorskemottagningar. I uppgifterna ingår att driva såväl de dagliga frågorna som att utveckla verksamheten, stärka barnperspektiv och delaktighet för barn, unga och deras familjer mot en kunskaps- och evidensbaserad socialtjänst. Du kommer även att vara metodhandledare för föräldrastödjarna. Som metodhandledare tar du emot och fördelar uppdrag, metodhandleder enskilt och i grupp samt följer upp och utvärderar enhetens pågående uppdrag. Till din hjälp har Du även olika stödfunktioner såsom verksamhetsutvecklare, processledare, HR-specialist, ekonomicontroller och administratör.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer även att vara metodhandledare för föräldrastödjarna. Som metodhandledare tar du emot och fördelar uppdrag, metodhandleder enskilt och i grupp samt följer upp och utvärderar enhetens pågående uppdrag. Till din hjälp har Du även olika stödfunktioner såsom verksamhetsutvecklare, processledare, HR-specialist, ekonom
Du har Socionomexamen eller likvärdig utbildning
Erfarenhet i arbetsledande funktion är ett krav likaså erfarenhet av förebyggande arbete som föräldrastödjare, förebyggande socionom och liknande.
Att ha god erfarenhet av tvärprofessionellt arbete och att koordinera samverkansfrågor är också ett krav.
Tidigare chefserfarenhet är meriterandeAnställningsvillkorOm företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Ersättning
