Enhetschef till vår nya enhet för Mätberedskap
Strålsäkerhetsmyndigheten / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2025-08-29
Har du erfarenhet av arbetsledande uppgifter och intresse av att arbeta med krisberedskap och totalförsvar, samtidigt som du vill bidra till ett strålsäkert samhälle? Har du dessutom erfarenhet och kunskaper inom mätning av joniserande strålning? Då kan du vara vår blivande enhetshef för mätberedskap!
Samhällsviktiga arbetsuppgifter
Strålsäkerhetsmyndigheten är en beredskapsmyndighet med viktiga uppgifter inom det civila försvaret. Med anledning av det förändrade omvärldsläget växer vi och organiserar nu en särskild enhet för mätberedskap. Du kommer att leda en grupp av experter inom strålningsmätningar som upprätthåller myndighetens förmåga att genomföra strålningsmätningar i fält i samband med radiologiska nödsituationer i fred och krig. För stöd i sakfrågor har du på din enhet en särskild rådgivare.
Som enhetschef för Enheten för mätberedskap leder och utvecklar du enhetens arbete samt rapporterar till avdelningschefen för avdelningen Beredskap. Du är en del av avdelningens ledningsgrupp där du tillsammans med dina kollegor bidrar till avdelningen och myndighetens strategiska mål och utveckling. Du ansvarar övergripande för enhetens verksamhet och budget samt har personalansvar för enhetens medarbetare.
Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag där du som enhetschef får
• bidra till utveckling av enheten och dess medarbetare
• ansvara för planering, genomförande, uppföljning och rapportering av enhetens arbete
• delta i myndighetssamverkan med andra beredskapsmyndigheter och Försvarsmakten
• agera som chef i myndighetens kris- och krigsorganisation
• samarbeta inom hela myndigheten
• samverkan internationellt
• vara lönesättande chef och agera för arbetsmiljö, arbetsplatssamverkan och kompetensutveckling inom enheten
Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• Akademisk examen inom radiofysik, kärnfysik, kärnkemi eller liknande, alternativt arbetslivserfarenhet som myndigheten bedömer relevant
• Chefserfarenhet med personalansvar eller arbetsledande erfarenhet i närtid
• Körkort B
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har
• Bedrivit forskning inom radiofysik, kärnfysik, kärnkemi eller liknande
• Arbetslivserfarenhet av strålningsmätning och analys av radioaktivitet
• Erfarenhet av strålskyddsberedskap
• Kunskap och erfarenhet från arbete med krisberedskap och civilt försvar
• Erfarenhet från samverkan med beredskapsmyndigheter och Försvarsmakten
Dina personliga egenskaper
Strålsäkerhetsmyndighetens chefsprofil är inriktad på det utvecklande ledarskapet. För att fungera bra i rollen som enhetschef behöver du
• ha förmåga att leda och motivera för att effektivt nå uppsatta mål
• ha god samarbetsförmåga
• vara trygg, stabil och ha självinsikt
• ha ett helhetsperspektiv och strategisk förmåga
• vara initiativtagande och ha mod att agera när det behövs
• ha empatisk förmåga
• ha hög grad av integritet
Vi förutsätter att du har en hög säkerhetsmedvetenhet och att du kan arbeta enligt, såväl Vår värdegrund - Strålsäkerhetsmyndigheten (stralsakerhetsmyndigheten.se) som den Statliga värdegrunden (forvaltningskultur.se)
Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning i sex månader.
Vissa av våra arbetsuppgifter är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs även svenskt medborgarskap.
Du kan komma att ingå i myndighetens krisorganisation och kan även komma att krigsplaceras vid myndigheten.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta avdelningschef Johan Friberg, 08-799 41 01. Har du frågor om rekryteringsprocessen kontakta Daniela Piltonen, 08-799 41 79.
Fackliga företrädare är Mathias Häggblom, Saco-S, 08-799 44 85, och Michael Wallin, ST, 08-799 42 87.
Placeringsort: Solna. Resor i tjänsten förekommer.
Ansökan sker genom att du bifogar CV och svarar på urvalsfrågor. För att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande ber vi dig därför att svara på urvalsfrågorna. Du behöver inte bifoga personligt brev. Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten.
Tester i samband med denna rekrytering kommer att användas. Arbetsprov kan komma att tillämpas.
Vi undanber oss erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.
Välkommen med din ansökan via vår hemsida senast den 21 september 2025.
Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Våra cirka 380 medarbetare har djupa och breda kunskaper inom strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten har kontor i Solna, Katrineholm och Göteborg.
Enheten Mätberedskap ansvarar för utveckling och inriktning av mätberedskap. Enheten ansvarar även för internationellt arbete inom sitt ansvarsområde.
Huvudsakliga ansvarsområden är operativ mätberedskap, upprätthålla och leda en nationell organisation för expertstöd, upprätthålla system för kontinuerlig övervakning av strålningsnivåer, kunskaps- och beslutsunderlag inom strålningsmätningar samt mätning, provtagning och analys i fält
Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områden som strålskydd, kärnsäkerhet, och nukleär icke-spridning. Vi verkar inom ramen för de lagar och förordningar som reglerar vårt arbete med att skapa ett strålsäkert samhälle. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Det pågår internationella samarbeten för att öka kärnkraftsäkerheten, förbättra strålskyddet och stärka arbetet för nukleär icke-spridning. Strålsäkerhetsmyndigheten bidrar aktivt till att Sveriges internationella åtaganden inom vårt verksamhetsområde uppfylls. Myndigheten har kontor i Solna, Katrineholm och Göteborg.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strålsäkerhetsmyndigheten
(org.nr 202100-5737), http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/ Jobbnummer
9481802