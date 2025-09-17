Enhetschef till Valla hemtjänst
2025-09-17
Vill du leda med hjärta och engagemang? Då kan detta vara jobbet för dig! Sektor hemtjänst- och särskilt boende vid Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun söker nu en enhetschef till Valla hemtjänst. Du kommer att bli chef för ett av våra mindre hemtjänstområden med en arbetsgrupp på 22 fast anställda samt verksamhetens timvikarier.
Som enhetschef kommer du att ha en central roll i att utveckla positiva rutiner och metoder i arbetsgruppen. Arbetslaget är organiserat i planeringsgrupper som tillsammans arbetar för att kunna erbjuda medborgarna en stabil personalstyrka med god kontinuitet och kvalitet. Du kommer att ha kontor i anslutning till hemtjänstgruppen i våra lokaler på Lövsta. Där sitter även enhetschefen för hemtjänst Frösödal/Orrviken vilket främjar ett nära samarbete.
Ditt nya jobb
I rollen har du personalansvar för ett team bestående av samordnare, undersköterskor och vårdbiträden. Du kommer ansvara för medborgarnas vård och omsorg, personalens arbetsmiljö och verksamhetens ekonomi samt har kontakt med anhöriga, olika vårdinstanser och biståndshandläggare. Som enhetschef ansvarar du även för rekrytering, rehabiliteringsärenden, budgetansvar, verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring. Du har förståelse och acceptans för den politiskt styrda organisationen och förstår utifrån den din roll och ditt uppdrag.
Du kommer att ingå i en av sektorns fyra verksamhetsledningsgrupper, Hemtjänst centrala, tillsammans med sju andra enhetschefer och verksamhetschef. Gruppen bidrar till att du får en helhetssyn på verksamheternas behov och förutsättningar samt kollegialt stöd av dina chefskollegor.
Vi erbjuder dig goda förutsättningar för att lyckas i din roll, med stöd från verksamhetsutvecklare, kvalitetsansvariga, ekonomer, rekryterare, HR-konsulter och andra specialister. Du får löpande kompetensutveckling för ett hållbart och kvalitetssäkert ledarskap. Som ny chef får du både en kommungemensam och verksamhetsspecifik introduktion utifrån dina tidigare kompetenser och erfarenheter. Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
• Leda, planera, organisera och utveckla verksamheten utifrån uppsatta mål
• Ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljöfrågor
• Ingå i ledningsgrupp där du har ett helhetsperspektiv för hela verksamheten
• Samarbeta med andra myndigheter, organisationer och samarbetspartners
Din kompetensKvalifikationer
• Akademisk examen som arbetsgivaren bedömer vara relevant för tjänsten och/eller bred arbetslivserfarenhet inom äldreomsorg
• God datorkunskap/systemvana
• Goda kunskaper i svenska, både skriftligt och muntligt
Meriterande
• B-körkort
• Erfarenhet av ledarskap med personalansvar
• Erfarenhet av personalansvar inom äldreomsorg
• Arbetslivserfarenhet från kommunal eller offentlig verksamhet
Vi söker dig
Vi söker dig som är självständig, initiativtagande och har en god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du kan med lätthet anpassa dig utifrån ändrade omständigheter och ser det positiva i förändringar. Som person är du empatisk och har lätt för att sätta dig in i andra människors känslor och perspektiv. Du är en positiv person med förmåga att motivera dina medarbetare. I rollen arbetar du resultatinriktat och har en god ekonomisk medvetenhet. Det är också viktigt att du följer fattade beslut, mål, policys och riktlinjer.
Varmt välkommen med din ansökan!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt. Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
Östersunds Kommun Kontakt
Verksamhetschef
Eva Hemmingsson eva.b.hemmingsson@ostersunds.se 063-14 37 08 Jobbnummer
