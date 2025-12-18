Enhetschef till Utbildningsförvaltningen i Göteborg
2025-12-18
Som enhetschef leder du en ny enhet inom avdelningen Planering och utveckling.
Enheten kommer att arbeta med olika insatser för att stärka kvalitet, öka likvärdighet och fortsatt utveckla undervisningen i Göteborgs stads gymnasieskolor.
Du driver skolutveckling med tydlig förankring i forskning och beprövad erfarenhet och har en viktig roll i att utveckla förvaltningens långsiktiga inriktning i frågorna. Ditt arbete utgår från huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och sker i nära dialog med rektorer, verksamhetsutvecklare, utbildningsområden, stödfunktioner och externa samarbetspartners. Dina arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef leder och utvecklar du en ny enhet med fokus på undervisningsutveckling, ett vetenskapligt förhållningssätt och det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. Ditt arbete innebär att forma och etablera arbetssätt, processer och strukturer som säkerställer hög kvalitet och långsiktiga resultat.
Du driver skolutvecklingsinsatser baserat på analyser av kunskapsresultat, skolornas behov och nationella mål. En central del är att leda utvecklingen av den vetenskapliga noden och samverka med lärosäten för att stärka förvaltningens arbete med vetenskaplig grund.
Du samordnar och driver forsknings- och utvecklingsinsatser (FoU) och stöttar Utbildningsförvaltningens prioriterade mål. Detta innefattar att stärka det kompensatoriska uppdraget, undanröja hinder för elevers lärande, driva främjande och förebyggande insatser för att öka elevers närvaro, samt att bidra till rektorers ledarskapsutveckling med särskilt fokus på att leda lärares lärande och förbättra undervisningens kvalitet.
I avdelningens uppdrag ingår att ta fram utredningar, rapporter och underlag för politiska beslut till nämnden samt arbetet med antagning till gymnasieskolan. Den nya enheten kommer också att vara bidragande i detta arbete.
Rollen innebär samverkan både internt och externt, bland annat med andra skolformer, förvaltningar, Göteborgsregionen och Göteborgs universitet. Du bidrar också i förvaltningens uppdrag att samordna berörda nämnders insatser för att upprätthålla ett nära samarbete och säkerställa en sammanhållen utbildning genom hela utbildningskedjan, från förskolebarn till vuxna.
Du kommer inledningsvis att vara chef över 6 medarbetare och ha personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för enheten. Som en viktig del av avdelningens ledningsgrupp representerar du förvaltningen både strategiskt och operativt. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom utbildningsområdet, minst på kandidatnivå och gärna på avancerad nivå. Du har flerårig chefserfarenhet inom utbildningssektorn, helst med arbete inom en stödfunktion på huvudmannanivå, samt dokumenterad erfarenhet av gymnasieskolan. Vidare har du gedigen erfarenhet av att driva skolutvecklingsinsatser och förändringsarbete med tydlig koppling till undervisning och kvalitet.
Du har arbetat med att leda utveckling på vetenskaplig grund och är van vid att omsätta forskning och teori i praktisk verksamhet. Erfarenhet av samverkan med lärosäten är viktig, särskilt inom forsknings- och utvecklingsprojekt eller inom ramen för forskarskola. Du har även erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation och god kännedom om huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.
Det är meriterande om du har etablerade nätverk inom Göteborgs Stad, Göteborgsregionen och Göteborgs universitet.
Personliga egenskaper
Vi söker en trygg och engagerad ledare som bygger tillit, skapar energi och får andra att vilja bidra. Du är lyhörd och kommunikativ, och uttrycker dig tydligt på svenska i både tal och skrift. Ett tidvis högt arbetstempo och att jobba mot deadlines är inget du känner dig främmande för. Du har stor vana och goda kunskaper i att arbeta i olika datasystem.
I ditt arbete agerar du strategiskt med förmåga att se helheten och de långsiktiga perspektiven. Du tar ansvar, skapar struktur och driver processer framåt med ett lösningsfokuserat och utvecklingsorienterat förhållningssätt.
Du trivs i rollen som företrädare för huvudmannen och har förmågan att navigera i komplexa sammanhang där samverkan och helhetsperspektiv är avgörande. Övrig information
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. Ersättning
