Enhetschef till Urologimottagning i Kristianstad
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad / Sjukvårdschefsjobb / Kristianstad Visa alla sjukvårdschefsjobb i Kristianstad
2025-12-16
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad i Kristianstad
, Hässleholm
, Lund
, Ystad
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du en person som motiveras av att förbättra och våga testa nya vägar? Har du ett stort intresse av ledarskap och söker nästa utmaning i karriären? Vi välkomnar nu vår nya enhetschef, vi riktar oss till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården som antingen vill ta klivet att bli chef eller till dig som redan har erfarenhet av chefskapet. Har vi väckt ditt intresse? Då ska du söka tjänsten som enhetschef på Urologimottagningen i Kristianstad!
Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) är nordöstra Skånes akutsjukhus. Här bedrivs akutsjukvård under dygnets alla timmar av kvalificerade och engagerade medarbetare. CSK har det stora sjukhusets resurser och det mindre sjukhusets närhet och samhörighet. Sjukhuset erbjuder invånarna i upptagningsområdet vård med korta väntetider inom alla specialiteter. Vi är cirka 2 600 medarbetare.
Inom vår verksamhet har vi en urologimottagning och våra patienter ligger på urologi- och kärlkirurgiavdelningen som organisatoriskt tillhör VO kirurgi. Vår moderna och välutrustade mottagning har nästan 12 000 vårdkontakter per år och prognosen är stigande. Vårdavdelningen har tolv platser för urologisk kirurgi, skräddarsydd för patienter som behandlas för urologiska sjukdomar.
Verksamhetsområde urologi bedriver såväl planerad som akut kirurgi och på mottagningen arbetar ca 15 kompetenta och engagerade medarbetare. Vi har en fullutrustad mottagning och bedriver en komplett urologisk verksamhet inklusive robotassisterad kirurgi.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne:https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-oss/arbeta-som-chef/Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Sedan några år tillbaka har vår verksamhet vuxit mycket och vi har ökat antalet patienter. Det är därför av största vikt att du som enhetschef tillsammans med engagerade medarbetare arbetar fram nya arbetssätt med fokus på bl.a. patientflöden. Vi söker dig som ser möjligheter och är bra på att omsätta idéer till verkligenhet.
I rollen ingår ansvar för verksamhet, ekonomi och för vårdpersonal i form av sjuksköterskor, undersköterskor och uroterapeuter.
Du arbetar med ett nära och coachande ledarskap där du arbetar för att tillvarata och utveckla medarbetarnas engagemang och kompetenser samt arbeta för att skapa samhörighet. Du leder och fördelar arbetet och ansvarar för att utveckla och följa upp produktions- och verksamhetsmål, samtidigt som du fokuserar på klokt användande av tillgängliga ekonomiska resurser. Ditt självklara mål är att erbjuda våra patienter en god och tillgänglig vård.
Du ingår i ledningsgruppen för verksamhetsområde urologi med verksamhetschefen som närmaste chef. Som medlem i verksamhetsområdets ledningsgrupp förväntas du ha en helhetssyn och det finns möjlighet att driva projekt som är övergripande för hela område urologi. Kvalifikationer
Vi vill att du har följande:
• Högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård eller annan utbildning som bedöms relevant
• Arbetslivserfarenhet inom vården
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
Chefs- eller ledarerfarenhet är meriterande, likaså om du har någon form av ledarskapsutbildning.
Vi ser det som självklart att du har ett stort intresse av att driva den urologiska omvårdnaden framåt. Vidare söker vi dig som ser det positiva i att driva utvecklingsarbeten och har ett långsiktigt strategiskt arbetssätt för att tillsammans med medarbetarna och övriga ledningsgruppen skapa en god vård för våra patienter och en god arbetsmiljö.
Du har lätt för att se till helheten och kan snabbt ställa om och byta riktning om det krävs. Som person är du bekväm med att fatta och genomföra beslut, även tuffa sådana, och det är naturligt för dig att du företräder verksamheten och arbetsgivaren.
Du har förmåga att inspirera dina medarbetare och skapa engagemang. Genom din goda kommunikativa förmåga och ditt coachande förhållningssätt skapar du delaktighet och förståelse för det arbete och eventuella förändringar som ska genomföras. Eftersom vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Första intervjuer planeras att hållas den 14:e och 15:e januari. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295139". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Kontakt
Hanna Skanne, rekryterare (för frågor rörande re hanna.skanne@skane.se 0724-63 14 89 Jobbnummer
9647233