Enhetschef till uppstart av BoDa Spejarestigen Hisingen 1
Göteborgs kommun / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg
2026-06-01
Var med och bygg upp en helt ny BoDa-verksamhet i Torslanda!
Nu har du en unik möjlighet att vara med från start och skapa framtidens BoDa-verksamhet inom LSS.
Vi söker en erfaren, trygg och engagerad enhetschef till BoDa Spejarestigen i Torslanda – en ny verksamhet där bostad med särskild service och daglig verksamhet samlas inom samma enhet. Här får du chansen att bygga upp verksamheten från grunden tillsammans med ett starkt stöd runt dig och med stort mandat att påverka.
Det här är rollen för dig som vill kombinera ett nära, närvarande ledarskap med strategiskt utvecklingsarbete – och som drivs av att göra verklig skillnad för människor varje dag.
En unik möjlighet att skapa något från grunden
Som enhetschef får du vara med i hela uppstartsresan – från rekrytering och teambygge till att utveckla arbetssätt, kultur och struktur tillsammans med stödpedagog och metodutvecklare.
Du kommer att ha fullt fokus på denna verksamhet, som kommer att vara personaltät och kräva ett aktivt och närvarande ledarskap.
Verksamheten startar under mars–april 2027 då vi tar över nyrenoverade lokaler i Torslanda.
Inför uppstarten får du goda förutsättningar att lyckas genom:
stöd från resurschef under etableringsfasen
nära samarbete med stödfunktioner inom planering, samordning och fastighet
möjlighet till omvärldsbevakning och studiebesök i andra BoDa-verksamheter
tid att bygga hållbara arbetssätt med kvalitet och delaktighet i fokus
Ett ledarskap som gör skillnad
Som enhetschef blir du en viktig del av en engagerad ledningsgrupp bestående av nio enhetschefer, metodutvecklare och verksamhetschef. Tillsammans arbetar ni för att skapa en verksamhet präglad av kvalitet, utveckling och ett starkt salutogent förhållningssätt.
I rollen växlar du mellan strategiskt arbete och operativ närvaro i vardagen. Som enhetschef arbetar du nära verksamheten och är en synlig ledare i vardagen. Du leder med tydlighet, tillit och engagemang – och skapar förutsättningar för både medarbetare och brukare att utvecklas och må bra. Publiceringsdatum2026-06-01Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du har relevant högskoleutbildning på minst 180 högskolepoäng, som till exempel socionomprogrammet, programmet för social omsorg eller annan utbildning som arbetsgivaren finner lämplig.
Vi söker dig som är en trygg och erfaren ledare inom LSS eller närliggande verksamhet, därav behöver du ha minst 5 års chefserfarenhet med ansvar för budget, personal- och arbetsmiljöansvar och verksamhetsutveckling. Du är väl förtrogen med aktuell lagstiftning i arbetet kring personer med funktionsnedsättning. Du behöver även ha erfarenhet av arbete inom verksamheter med inriktning mot autism.
För att lyckas i tjänsten är du lugn och trygg i pressade och svåra situationer och kan fatta välgrundade beslut även under tidspress. Du kommunicerar tydligt både muntligt och skriftligt, och anpassar ditt budskap efter mottagare och situation.
Du har förmågan att se ditt arbete i ett större sammanhang och förstår hur det påverkar och påverkas av andra delar av organisationen. Du samverkar med andra i övergripande frågor och tar hänsyn till olika perspektiv. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet effektivt samt säkerställer att uppgifter slutförs i tid. Slutligen ser vi också att du drivs av utveckling, samverkan och att skapa goda livsvillkor för andra. Du ser möjligheter i förändring och inspirerar andra att göra detsamma. Övrig information
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Intervjuer kommer genomföras 23, 24 och 25 juni och kommer att hållas på plats på Vågmästaregatan 1B. Så avsätt tid i din kalender redan nu.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka
diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av
personuppgifter skall ske enligt GDPR. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt
rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller
rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Verksamhetschef
Anna Gül anna.gul@funktionsstod.goteborg.se Jobbnummer
9940415