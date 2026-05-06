Enhetschef till Ungdomsenheten i Skärholmen
Stockholms kommun / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2026-05-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 38.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Är du en duktig ledare som vill bidra till utvecklingen av en ny organisation och anpassningen till den nya socialtjänstlagen? Ta möjligheten och sök till oss, "En världsstad i miniatyr - mitt i möjligheternas Stockholm".
Välkommen till oss
Välkommen att göra skillnad - tillsammans med oss i Skärholmen! Vill du leda en engagerad verksamhet som gör verklig skillnad för unga? Nu söker vi en enhetschef till vår nya ungdomsenhet i Skärholmen - en unik möjlighet att vara med och forma framtidens socialtjänst.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där vi anpassar vårt arbetssätt till den nya socialtjänstlagen och bygger en organisation som ännu bättre möter invånarnas behov. Vårt fokus ligger på tidigt stöd, förebyggande arbete och att skapa hållbara lösningar för barn och unga.
Ungdomsenheten ingår i området barn och unga tillsammans med barn- och mottagningsenhet, familjevården samt öppenvården.
Hälsning från din framtida chef: "Hos oss är det viktigt att du får vara med och påverka. Jag värdesätter engagemang, delaktighet och ett öppet klimat där vi utvecklas tillsammans. Du kan förvänta dig ett närvarande och tillitsfullt ledarskap och en vardag där vi både har roligt och tar vårt uppdrag på största allvar." Belinda Ekvall, områdeschef.
Vi erbjuder
Varför ska du välja att komma till Skärholmen? Hos oss får du inte bara ett chefsuppdrag, du får möjlighet att påverka på riktigt.
Vi erbjuder dig:
Ett utvecklande ledarskapsuppdrag med stort handlingsutrymme.
Engagerade kollegor som stöttar varandra.
En arbetsplats där idéer och initiativ tas tillvara.
Dessutom har du goda anställningsvillkor som flextid, möjlighet att arbeta hemifrån när arbetet tillåter, friskvårdsbidrag, möjlighet till semesterväxling och förmånliga pensionsvillkor.
Läs gärna mer om våra förmåner och om att vara chef i Stockholm stad här.
Din roll
Ungdomsenheten arbetar med ungdomar 13-20 år och består av 13 socialsekreterare uppdelade i två team, med varsin gruppledare samt två skolsamordnare. Din roll är att leda enheten och ha ett helhetsansvar för verksamhet, medarbetare och budget.
Som enhetschef får du en central roll i att
fortsätta utveckla verksamheten i linje med nya arbetssätt
främja fortsatt god arbetsmiljö och samarbete i teamet
coacha och stötta medarbetare i deras viktiga uppdrag.
Du ingår i ledningsgruppen för barn och unga och samarbetar nära både kollegor och externa aktörer. Ledningsgruppen består av områdeschef, fyra enhetschefer, metodutvecklare och placeringssamordnare.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
socionomexamen
aktuell chefs- och ledarerfarenhet
arbetslivserfarenhet inom socialtjänstens myndighetsutövning med målgrupp barn och unga
goda kunskapar om de lagar, styrdokument och regler som styr socialtjänsten
ett aktivt intresse för omvärldsbevakning inom verksamhetsområdet
erfarenhet och kunskap om SAVRY
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
aktuell erfarenhet av att driva förändringsarbete
erfarenhet och kunskap om ERASOR, MI och Signs of Safety
erfarenhet av arbete inom Stockholms stad socialtjänst.
Personliga förmågor och färdigheter
Vi söker dig som är en trygg och stabil ledare med helhetssyn som sätter verksamhetens bästa i fokus. Du är tydlig i kommunikationen och skapar engagemang kring gemensamma mål. Du arbetar proaktivt, strukturerat och driver utveckling med fokus på resultat. Din goda samarbetsförmåga och ditt prestigelösa förhållningssätt skapar mervärde i samverkan med andra.
Vi lägger stor vikt vid ovan nämnda kompetenser, personliga egenskaper tillsammans med motivation och engagemang för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Din ansökan
Vi rekryterar utan det personliga brevet för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för rollen. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. Rekryteringsprocessen kan också innehålla arbetspsykologiska tester.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Måsholmstorget 20 (visa karta
)
127 48 SKÄRHOLMEN Arbetsplats
Stockholms stad, Skärholmens stadsdelsförvaltning, Område Barn och unga Kontakt
Karin Wrannvik, Ledarna 076-1290750 Jobbnummer
9893583