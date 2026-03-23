Enhetschef till Tunängens vård- och omsorgsboende
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Vård- och omsorgsförvaltningens ansvar är att ge vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ge stöd till deras anhöriga. Vårt mål är att med medborgarens fokus ge goda förutsättningar till en självständig, stimulerande och trygg livssituation - dygnet runt. Vi är 2 500 medarbetare som i våra olika funktioner ger stöd och omsorg till de medborgare som behöver det.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en enhetschef till Tunängens vård- och omsorgsboende, där brukarens behov står i centrum och där ditt ledarskap gör skillnad varje dag.
I denna roll har du en central roll i att skapa en trygg, värdig och meningsfull vardag för våra boende. Du leder och utvecklar verksamheten tillsammans med engagerade medarbetare och ansvarar för att säkerställa hög kvalitet i omsorgen, god arbetsmiljö och en verksamhet som präglas av respekt, delaktighet och professionalitet.
I uppdraget ingår personal-, verksamhets- och budgetansvar. Du arbetar nära både medarbetare, boende och anhöriga, och bidrar till att skapa ett öppet och tillitsfullt samarbete. Som ledare stöttar du dina medarbetare i deras dagliga arbete, driver förbättringsarbete och ser till att verksamheten följer gällande lagstiftning, riktlinjer och kvalitetskrav.Du har ett övergripande ansvar för att biståndsbeslut följs och att insatser genomförs inom beslutens ramar på ett rättssäkert och likvärdigt sätt. Du säkerställer även att dokumentationen håller hög kvalitet och att uppföljning och genomförande sker strukturerat och systematiskt.
Som enhetschef blir ett viktigt fokusområde att leda och driva ett utvecklings- och förändringsarbete, där du tillsammans med medarbetarna utvecklar arbetssätt och skapar tydliga strukturer som stärker kvaliteten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
- leda och utveckla verksamheten enligt uppsatta mål och styrdokument
- ha samlat ansvar för verksamhet, ekonomi och medarbetare
- säkerställa god arbetsmiljö och bemanning utifrån verksamhetens behov
- ansvara för uppföljning, kvalitetssäkring och processinriktat förbättringsarbete
- säkerställa att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och riktlinjer
- samverka med anhöriga, godemän och andra interna och externa aktörer
- utveckla organisationskultur och skapa ett gott arbetsklimat
- arbeta aktivt utifrån kommunens värdegrund, policys och riktlinje.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en meningsfull och utvecklande chefstjänst där du gör skillnad i människors vardag. Som enhetschef på de somatiska avdelningarna kommer du att ansvara för 54 medarbetare, med ett tryggt stöd från verksamhetsutvecklare samt funktioner inom HR, kvalitet och ekonomi - vilket ger goda förutsättningar att lyckas i ditt uppdrag. Du blir en del av ett nära samarbete med verksamhetschef, engagerade enhetschefer, biträdande enhetschefer och verksamhetsutvecklare, där erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande är en naturlig del av vardagen.
Hos oss möter du en arbetsplats där idéer tas tillvara och där vi stöttar varandra prestigelöst. Du får möjlighet att utveckla verksamheten tillsammans med kompetenta medarbetare och chefskollegor i en organisation som arbetar långsiktigt, värderingsstyrt och med hög kvalitet som ledstjärna. Samtidigt får du goda möjligheter att växa och utvecklas i din chefsroll.
Du som söker till oss
Du är socionom, beteendevetare, personalvetare eller legitimerad inom hälso- och sjukvård med minst 180 högskolepoäng. Du har minst två års erfarenhet som chef med ansvar för personal, arbetsmiljö, verksamhet och budget.
Övriga krav
- Kunskap om Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Arbetsmiljölagen (AML).
- Har mycket god kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift.
- Erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystem, exempelvis Stratsys, LifeCare och KIA.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Erfarenhet av samverkan med brukare, anhöriga och externa aktörer.
Som enhetschef är du en trygg och inspirerande ledare med ett coachande förhållningssätt. Du bygger relationer med lätthet, kommunicerar tydligt och skapar engagemang och delaktighet i arbetsgruppen. Du är beslutsför och lösningsorienterad, och har förmågan att prioritera i ett högt tempo utan att tumma på kvaliteten. Samtidigt skapar du struktur och stabilitet i det dagliga arbetet.
Du har ett resultatorienterat arbetssätt och god förståelse för hur ekonomi, arbetsmiljö och bemanning påverkar verksamhetens kvalitet. Med din analytiska förmåga och ditt strukturerade sätt att arbeta bidrar du till utveckling, långsiktighet och hållbara beslut. I rollen kombinerar du operativt och strategiskt ledarskap - du driver utveckling, säkerställer kvalitet och leder verksamheten framåt i både vardag och förändring. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VON/2026:00113". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882) Arbetsplats
Botkyrka kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Kontakt
Valeria Garzon valeria.garzon@botkyrka.se 070-8861623 Jobbnummer
9814974