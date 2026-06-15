Enhetschef till Transport
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2026-06-15
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Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker nu en engagerad chef till Transportenheten. För rätt person kan vi erbjuda ett varierande arbete i en utmanande och komplex verksamhet. På FRA arbetar vi med unika uppgifter – för Sveriges säkerhet och integritet.
Ditt uppdrag
Som enhetschef för Transportenheten hör du till avdelningen för verksamhetsstöd. Avdelningen ansvarar för ekonomi, upphandling, lokalförsörjning, service, HR, informationshantering, rättsfrågor och säkerhetsskydd. Där kommer du tillhöra kontoret för Logistik och Myndighetsstöd som omfattas av fem enheter: Transport, Gods & Post, Informationsförvaltningen, Servicesektionen och Restaurang- och konferensservice. Kontorets övergripande ansvar är service till hela myndigheten inom flera olika områden.
I uppdraget som enhetschef för Transportenheten har du ansvar för myndighetens transporter och fordonspark. Din roll är att säkerställa att detta fungerar effektivt och samordnat, samt att du driver utvecklingen av verksamheten framåt. Du kommer att ansvara för personal- och budgetfrågor på enheten och arbeta tillsammans med kontorschefen för att leda kontoret och driva förändringsarbete. Rollen kräver både logiskt tänkande och operativt fokus. Du har goda kommunikationsfärdigheter för att hantera interna och externa kontakter. Som chef för Transportenheten har du en viktig roll i att säkerställa att myndigheten får den service som behövs för att fungera effektivt.
Resor i tjänsten kan förekomma.
Du kan
Vi söker dig som har:
Gymnasial utbildning
Chefserfarenhet med personal och budgetansvar inom offentlig verksamhet
Erfarenhet av att driva/projektleda utvecklingsarbete och/eller expansionsarbete.
God datorvana inom MS Office
Behärskar svenska språket både skriftligt och muntligt samt goda kunskaper i engelska
B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
Utbildning inom logistik
Ledarskapsutbildning
Erfarenhet av transportplanering
Erfarenhet av chefs- eller ledarroll inom underrättelsetjänst eller i en säkerhetsklassad befattning.
Goda kunskaper om arbete med IT-stöd för logistik och transport
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Personlig mognad – Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och det professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen.
Relationsskapande – Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Skapar kontakter och underhåller relationer.
Serviceinriktad – Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar.
Omdöme – Gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle – militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har – vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att maila rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-07-12.
Referensnummer 2025FRA2522-2.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sökord:
Enhetschef, transport, logistik, ledarskap
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025FRA2522-2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365)
Box 301 (visa karta
)
161 26 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FRA Kontakt
Rekryterande chef rekrytering@fra.se 010-557 46 00 Jobbnummer
9962797