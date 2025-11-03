Enhetschef till Torngruppen/Head of Armament & Fire Control System
2025-11-03
Är du redo för nya utmaningar i din karriär?
Just nu söker vi en Enhetschef till gruppen/enheten Armament & Fire Control System, efter att nuvarande chef gått vidare till nya utmaningar inom företaget.
Enheten ansvarar för torn och vapensystem, med innefattande eldledningssystem, riktsystem, optiskt direkt observation beväpning samt aktiva skyddssystem.
I dagsläget består enheten av 22 st medarbetare, varav 9 st är konsulter, både onsite och offsite.
Din framtida utmaning
Som chef hos oss på BAE Systems Hägglunds AB planerar och leder du din grupp/enhet utifrån verksamhetsmål, risker, krav och budget. I arbetet ingår också att långsiktigt utveckla våra produkter och processer genom strategiskt och målinriktat arbete. Till exempel genom att ta fram och genomföra delsystemstrategier tillsammans med de seniora medarbete eller att driva processförbättringar tillsammans med chefskollegorna.
Det dagliga arbetet kommer till stor del att präglas av verksamhets- och medarbetaruppföljning, för att säkerställa att företaget klarar de projektåtaganden och leveranskrav som åtagits. Samtidigt som vi strävar efter att bibehålla ett gott arbetsklimat för våra medarbetare.
I denna tjänst blir du direkt underställd Sektionschefen för Mechanical Design och ingår således i ledningsgruppen för den mekaniska konstruktionen inom BAE Systems Hägglunds AB.
En viktig uppgift för dig som chef är också att säkerställa att din personal har kompetensen och rätt förutsättningar för såväl de befintliga som de kommande arbetsuppgifterna, samtidigt som deras arbetsuppgifter ska vara stimulerande och motiverande. Du ansvarar också för att se till att dina medarbetare utför sina arbetsuppgifter på ett sätt som inte leder till ohälsa, olyckor eller miljörisker.
Tjänsten innebär verksamhetsansvar, personalansvar samt budgetansvar.
Vi söker dig som har ett starkt intresse av att leda och motivera andra, samtidigt som du arbetar aktivt med att främja gränsöverskridande samarbeten inom företaget. Du har erfarenhet av produktutveckling och kravdriven verksamhet samt motiveras av att arbeta med kontinuerlig effektivisering av verksamheten.
Du är en proaktiv ledare som initierar förändring snarare än att enbart reagera på den. Med ett starkt driv och god samarbetsförmåga leder du genom ett stödjande och coachande förhållningssätt som främjar delaktighet och engagemang i gruppen.
För att säkerställa att projekten och företaget klarar sina mål behöver du också ha en kommersiell förståelse och en god analytisk förmåga. Detta krävs för att kontinuerligt säkerställa en balans mellan en lösning och dess kvalitet, tidplan samt budget.
Goda färdigheter i såväl svenska som engelska är ett krav, då många kund- och leverantörsmöten sker på engelska. Erfarenhet av tidigare chefspositioner är meriterande men vi värdesätter personlighet, kommunikativ förmåga och ledaregenskaper i en än större utsträckning.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
- www.hogakusten.com/svKontaktperson för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten, kontakta ansvarig rekryterare Annelie Öfverdahl-Nyberg, +4670 169 91 76
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetsprövning och drogtest.
