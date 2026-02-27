Enhetschef till teknisk underrättelse sjö
2026-02-27
Har du flerårig erfarenhet från en arbetsledande roll, som chef eller projektledare, inom en teknisk verksamhet och har ett intresse av att leda andra? Då kan du vara den vi söker. Nu söker avdelningen för teknisk underrättelse en enhetschef till sjöområdet. Tillsammans med ett erfaret team får du vara med och påverka arbete som gör avtryck för såväl Försvarsmakten och Sverige - både idag och i framtiden.Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Som enhetschef för teknisk underrättelse sjö leder och stödjer du enhetens arbete med kvalificerade analyser och studier, som syftar till att öka förståelsen för utländska stridskrafters tekniska system, med särskilt fokus på marina system. Genom ett närvarande och utvecklande ledarskap skapar du goda förutsättningar för medarbetarna att känna delaktighet och engagemang, och du driver verksamhetsutveckling tillsammans med medarbetarna. Som chef företräder du FMV:s vision, mål och värdegrund, och är dina medarbetares viktigaste kommunikationskanal. Arbetet innebär också att planera, prioritera, genomföra och följa upp enhetens uppdrag utifrån Försvarsmaktens och FMV:s behov.
I rollen har du verksamhets- och arbetsgivaransvar liksom ett ekonomiskt ansvar och du verkar för att arbetet bedrivs i linje med enhetens och avdelningens mål gällande regelverk och riktlinjer. Du rapporterar till avdelningschefen för teknisk underrättelse och deltar aktivt i ledningsgruppens arbete med att samordna och vidareutveckla verksamheten. Du håller dig även uppdaterad om verksamheten inom mark- och luftarenan och bidrar till kunskapsdelning för att stärka helhetsperspektiv, systemförståelse och samlad kompetens inom avdelningen.
Rollen innebär löpande dialog och samverkan med andra försvarsunderrättelsemyndigheter samt ett nära samarbete med experter inom FMV, Försvarsmakten och andra myndigheter.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Arbetet genomförs på plats med begränsade möjligheter att arbeta på distans. Tjänsteresor ingår såväl nationellt som internationellt.
Om dig
Vi söker dig som har en högskole- eller civilingenjörsexamen, relevant officersutbildning eller annan utbildning/kompetens förvärvad på annat sätt som FMV bedömer som nödvändig för tjänsten. Du har flerårig aktuell erfarenhet från en arbetsledande roll inom teknisk verksamhet, med god kunskap om projekt- och verksamhetsledning. Du har också erfarenhet av analys- och rapporteringsarbete. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av militärtekniskt arbete inom försvarssektorn, gärna inom det marina området, och ha god kunskap liksom systemförståelse för marina plattformar och system. Tjänsten ställer krav på god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift, liksom B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom underrättelsesamhället och ett etablerat kontaktnät inom FMV och eller andra försvarsmyndigheter. Det är också meriterande om du har erfarenhet från arbete i internationella sammanhang och i olika kulturer. Har du kunskap i andra språk, särskilt ryska, är det en fördel. Vi ser gärna att du har förståelse för teknikens betydelse för militär förmåga och taktisk användning i ett större sammanhang.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Som chef hos oss leder du verksamheten med tydlig riktning och målmedvetenhet. Du säkerställer att både kortsiktiga och långsiktiga mål nås genom strukturerat arbete, ansvarstagande och förankring hos medarbetarna. Du bygger tillitsfulla relationer och främjar en inkluderande, respektfull arbetsmiljö där engagemang, gemenskap och mångfald står i centrum. Med stabilitet, mod och integritet tar du ansvar för beslut och handlingar, leder med värdegrund i fokus och agerar tryggt även i utmanande situationer. Genom strategisk helhetssyn prioriterar och samordnar du resurser, driver förbättringar och stärker myndighetens långsiktiga utveckling och förtroende.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid, tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 20 mars 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• I urvalsarbetet kan vi komma att genomföra tester med stöd av extern leverantör.
• Våra fackliga företrädare är SACO Ann-Carol Wallgren Falk, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Stefan Hållander och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Johan Rönnholm via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Anna Petersson på anna.petersson@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
