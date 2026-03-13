Enhetschef till Täljegymnasiet
Vill du vara med och utveckla en verksamhet där administration, ekonomi och service är avgörande pusselbitar för en trygg och välfungerande skolmiljö? Nu söker vi en engagerad och erfaren enhetschef som vill bidra till helheten och göra verklig skillnad.
Täljegymnasiet är Södertälje kommuns största kommunala gymnasieskola med ca 650 elever fördelade på ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet och IB (International Baccalaureate). På skolan finns också specialpedagogisk verksamhet mot samhällsvetenskaps- och teknikprogrammen, samt introduktionsprogrammet individuellt alternativ.
Från och med 1 januari 2027 kommer även den anpassade gymnasieskolans individuella program att finnas på Täljegymnasiet. I samband med detta förändras ledningsstrukturen på skolan, med syfte att stärka det pedagogiska ledarskapet och den arbetsorganisation som ska skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbete. Förändringen innebär att skolan delas in i två enheter med varsin rektor och en övergripande roll som enhetschef.
Ditt uppdrag
Som enhetschef får du ett helhetsansvar för att leda, organisera och utveckla Täljegymnasiets administrativa arbete. Du driver det systematiska arbetsmiljöarbetet, samt säkerställer att enheten fungerar som en stabil och professionell stödstruktur för verksamheten. I rollen ingår även ansvar för budgetarbetet.
Du blir chef för roller som administratörer, bibliotekarie, it-tekniker och vaktmästare, samt bildar tillsammans med rektorerna skolans övergripande ledningsgrupp. Du arbetar nära övriga ledningsfunktioner för att skapa goda förutsättningar för både personal och verksamhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Leda det systematiska arbetsmiljöarbetet.
• Leda skolans beredskaps-, kris- och säkerhetsarbete.
• Övergripande budgetarbete.
• Vara chef och arbetsgivarrepresentant.
• Ansvara för lokalfrågor.
• Skapa struktur, tydlighet och stabilitet i processer och arbetsflöden.
• Bidra aktivt till helheten genom att se sammanhang och ta ansvar för verksamhetens övergripande mål.
• Säkerställa att beslut genomförs.
Ledarskap i Södertälje kommun
Som chef hos oss har du stor möjlighet att leda utvecklingen i kommunen genom din nyckelroll där du omsätter politiska mål till meningsfull verksamhet som gör skillnad för våra invånare. Du leder med engagemang, skapar delaktighet och ger dina medarbetare professionellt stöd för att nå gemensamma mål. Genom våra utvecklingsinsatser för chefer får du möjlighet att stärka dina förmågor och växa i ditt ledarskap.
Vem är du?
Du är en trygg och närvarande ledare som trivs med ett brett ansvar och som motiveras av att skapa goda förutsättningar för både medarbetare och verksamhet. Du kombinerar strategiskt tänkande med ett praktiskt, lösningsorienterat arbetssätt och bidrar aktivt till skolans övergripande utveckling.Publiceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning inom något av områdena administration, ledarskap, ekonomi och/eller arbetsmiljö, alternativt annan utbildning som bedöms relevant för uppdraget.
• God kunskap om arbetsmiljölagstiftning och dokumenterad erfarenhet av att leda systematiskt arbetsmiljöarbete.
• God digital kompetens och vana att arbeta i administrativa system.
• Erfarenhet av att organisera, strukturera och leda en organisations administrativa arbete.
• Dokumenterad chefserfarenhet.
• Erfarenhet av budgetarbete.
Meriterande:
• Erfarenhet av att leda beredskaps- kris- och säkerhetsarbete.
• Erfarenhet av budgetarbete inom skola eller gymnasieskola.
• Chefserfarenhet inom skola eller gymnasieskola.
• Erfarenhet av att arbeta i ett delat ledarskap.
• Erfarenhet av att arbeta med fastighetsfrågor. Dina personliga egenskaper
• Du ser helheter och hur olika delar påverkar varandra.
• Du är tydlig och strukturerad i både kommunikation och ledarskap.
• Du är kommunikativ och relationsskapande.
• Du tar initiativ och ser till att saker händer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Kontakt
tf. verksamhetschef
Carin Caputo carin.caputo@skolasodertalje.se 08-5230 1888 Jobbnummer
9795258