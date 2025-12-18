Enhetschef till Sundbyberg stads hemtjänst
Du fokuserar på framtiden. Och är närvarande i nuet. Precis som vi.
I Sundbybergs stad äldreomsorg har vi fokus på utveckling och ständig förbättring. Inom avdelning äldreomsorg i sektorn för välfärd och omsorg driver och utvecklar vi våra verksamheter för framtiden. Utöver hemtjänst rymmer avdelningen även äldreboenden, dagverksamhet, natt- och larmpatrull och träffpunkter. Hemtjänsten i Sundbyberg stads egen regi består av fyra enheter, och arbetar dag/kväll alla dagar i veckan. Alla larm- och nattinsatser hanteras av en egen enhet inom avdelningen. Vi tillämpar ramtid.
Äldreomsorgen i Sundbybergs stad är certifierade enligt ISO 9001:2015. Hos oss blir du en del av en kvalitetssökande och utvecklande kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskaper och erfarenheter. Välkommen till en arbetsplats fylld av omväxling och utmaningar men framför allt meningsfullhet.
Som enhetschef inom vår hemtjänst leder och utvecklar du verksamhetens kvalite på ett pedagogiskt och strukturerat sätt. För oss är det viktigt att du vill vara aktiv och närvarande i verksamheten där du vårdar och utvecklar relationerna med medarbetare, omsorgstagare och närstående. Du är trygg i din roll och har modet att fatta självständiga beslut samtidigt som du värdesätter samarbete och är lyhörd.
Dina arbetsuppgifter innebär personal-, budget- och verksamhetsansvar samt ansvar för utvecklings-, kvalité och uppföljningsarbete för en enhet med ca 30 medarbetare. Du är direkt underställd avdelningschefen och du ingår i avdelningens ledningsgrupp. Du har ett nära och givande samarbete med dina chefskollegor och med våra stödfunktioner. Hos oss får du ett varierande och meningsfullt arbete, där du leder den dagliga driften och säkerställer högsta kvalite på omsorgen i samarbete med samordnare och omsorgspersonal. Uppdraget kräver ett nära, på plats ledarskap och utgörs av en stor variation i arbetsuppgifter där ingen dag är den andra lik. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar:
• Systematiskt kvalitetsarbete
• Budget- och uppföljningsarbete
• Rekrytering och kompetensutveckling av omsorgspersonal
• Genomförande av hälso- och rehabsamtal
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Medarbetar- och lönesamtal
• Avvikelse- och tillbudshantering samt konflikthantering
Vi vill att du har relevant högskoleutbildning om minst 180 HP, såsom socionom, beteendevetare, sjuksköterska eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren anser likvärdig. Du har flerårig chefserfarenhet inom äldreomsorgen med budget, verksamhet, arbetsmiljö och personalansvar samt har genomgått ledarskaputbildning. God kunskap om verksamhetsområdet och aktuell lagstiftning krävs. Du är nytänkande och kreativ med ett systemiskt förhållningssätt har förmåga att skapa delaktighet och engagemang hos medarbetarna samt har fokus på omsorgstagarnas delaktighet.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Ansök senast 2026-01-18. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Välkommen med din ansökan!
Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
