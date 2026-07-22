Enhetschef till Stöd och omsorg, Korttids barn/unga
Umeå kommun / Sjukvårdschefsjobb / Umeå Visa alla sjukvårdschefsjobb i Umeå
2026-07-22
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Om du vill:
ha en chef som kombinerar struktur och tydligt målfokus med värme, engagemang och nära till skratt
arbeta tillsammans med erfarna och engagerade kollegor där vi både utvecklar verksamheten och varandra – varje dag
ingå i ett team med starkt målfokus, tillitsfullt samarbete och utvecklande dialoger
utöva ett närvarande och tillitsbaserat ledarskap i vardagen, tillsammans med kompetenta medarbetare
fortsätta utveckla boendestödet i nära samspel med medarbetare och kollegor
vara med och forma en verksamhet som präglas av engagemang, samarbete och ett högt förtroende för varandra
ha goda möjligheter att kombinera arbete med föräldraskap och fritid, inklusive viss möjlighet till distansarbete
• då ska du söka jobb som Enhetschef hos oss!Publiceringsdatum2026-07-22Om företaget
Funktionshinderomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv. Ordinärt boende är organiserat i funktionshinderomsorgen, och i området finns insatser riktade till både barn och vuxna både utifrån LSS och SOL.
Idag finns sex korttidsboenden i kommunen med olika inriktningar för barn och unga vuxna. Vi erbjuder en trygg vistelse med möjlighet till social gemenskap i en hemlik miljö. Korttidsvistelsen ger möjlighet till att skapa nya relationer och kanske prova på nya saker. Stor vikt läggs vid att försöka skapa en meningsfull vistelse och positiva upplevelser i form av olika aktiviteter individuellt eller i grupp. Vi arbetar även för att barnen ska vara delaktiga och självständiga utifrån ålder och sina förutsättningar.Arbetsuppgifter
Som enhetschef hos oss har du ansvar för verksamhet, enskilda, personal och ekonomi. Arbetsuppgifterna innebär bland annat att:
Du ansvarar för att verksamhetens mål nås och att planerade aktiviteter genomförs med god kvalitet.
Du driver ett strukturerat och systematiskt arbete inom verksamhetsutveckling, arbetsmiljö, kvalitet och ekonomi.
Du har helhetsansvar för budget och ekonomisk uppföljning.
Du säkerställer en hållbar personalplanering, bemanning och rekrytering utifrån verksamhetens behov.
Du leder och utvecklar medarbetarna genom närvarande ledarskap, handledning och kontinuerlig återkoppling.
Du tydliggör och förankrar verksamhetens värderingar samt skapar engagemang, delaktighet och samarbete i arbetsgruppen.
Du bygger och underhåller goda samarbeten, både internt och externt, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för personer i behov av stöd.
Du rapporterar till en biträdande verksamhetschef och du ingår i en grupp med 18 chefskollegor. Din arbetsplats finns centralt i Umeå på Rådhusesplanaden, men ett närvarande ledarskap förutsätter att du besöker och finns i dina verksamheter regelbundet.
Om dig
Vi söker dig som har:
högskoleutbildning med samhällsvetenskaplig, beteendevetenskaplig eller pedagogisk inriktning alternativt annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
erfarenhet som chef
erfarenhet av målgruppen inom funktionshinderomsorg, helst av korttidsboende/vistelse och barn/unga vuxna.
Det är meriterande om du har erfarenhet av barn och unga vuxna med utmanande beteende.
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med god självkännedom och förmåga att bygga förtroende. Du har ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt samt ett genuint engagemang för målgruppen. Du ser och tror på varje individs möjligheter att leva ett självständigt och meningsfullt liv utifrån sina egna förutsättningar.
Du trivs i ett teambaserat ledarskap och har god förmåga att både bidra till och dra nytta av kompetensen i en ledningsgrupp. Du ser samarbete som en förutsättning för resultat och utveckling och arbetar aktivt för att skapa tillit, samsyn och gemensamt ansvarstagande.
I en föränderlig vardag är du flexibel, prestigelös och har förmåga att fatta välgrundade beslut, även när tempot är högt. Samtidigt arbetar du strukturerat, målinriktat och långsiktigt med fokus på ständiga förbättringar.
I ditt ledarskap skapar du psykologisk trygghet och en kultur där det är naturligt att dela idéer, pröva nytt och lära av erfarenheter. Hos oss är det självklart att alla bidrar, utvecklas och tar ansvar – tillsammans.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Övrig information
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
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Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Arbetsplats
Funktionshinderomsorgen, Ordinärt boende Kontakt
bitr. verksamhetschef
Marie Thomas 090-163614 Jobbnummer
10009278