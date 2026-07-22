Enhetschef till Stöd och omsorg, Försörjningsstöd
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2026-07-22
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Myndighetsutövning inom Stöd och omsorg har ca 240 medarbetare som med olika kompetenser ansvarar för utredning och uppföljning av insatser till vuxna, barn och ungdomar.
Som enhetschef blir ditt uppdrag att leda och utveckla enheten mot en samordnad, rättssäker och professionell myndighetsutövning som möter medborgarens behov genom nya arbetssätt.
Nu söker vi en enhetschef till Försörjningsstöd. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-22Om företaget
Enheten för försörjningsstöd arbetar med familjer och individer som ansöker om ekonomiskt bistånd som hjälp till sin försörjning. Vi utvecklar vår verksamhet tillsammans med andra, internt och externt för att ge bästa möjliga stöd till den enskilde så att den kan uppnå egen försörjning och självständighet. Vi ger information om rättigheter och skyldigheter och utreder rätten till ekonomiskt bistånd.Arbetsuppgifter
Det är två enhetschefer för enheten försörjningsstöd som ansvarar för varsin arbetsgrupp. Du kommer därför att arbeta nära din kollega på försörjningsstöd men också med övriga chefskollegor inom myndighetsutövning med uppdrag att samordna insatser runt den enskilde utifrån helhetssyn. Som enhetschef har du arbetsgivaransvar för verksamhet, ekonomi och personal. Du har det övergripande ansvaret för att arbetet sker enligt de lagar, förordningar och riktlinjer som styr verksamheten. Tillsammans med dina medarbetare, skyddsombud och chefskollegor arbetar du löpande med arbetsmiljöfrågor och för en god arbetsmiljö på enheten. I rollen ingår även att driva, planera, utvärdera, analysera och utveckla verksamhetsområdet för att möta målgruppens behov och framtida utmaningar. Till din hjälp har du stödfunktioner inom bl.a. ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö. Du ingår i olika styrgrupper och arbetsgrupper kopplade till ditt uppdrag och har en viktig roll för god samverkan med andra enheter/verksamheter både inom och utanför kommunen.
Du kommer att ingå i biträdande verksamhetschefs ledningsgrupp.
Om dig
Vi söker dig som...
är utbildad socionom eller har annan likvärdig utbildning
har flera års erfarenhet av myndighetsutövande arbete inom socialtjänsten
har tidigare erfarenhet av att arbeta som chef.
Du är intresserad av både ledarskap och det sociala arbetet och sätter medborgarnyttan i fokus. Du har erfarenhet av förändringsledning. För att lyckas i rollen är du en närvarande chef och en självklar förebild. Du är lyhörd, strukturerad och har en förmåga att ta tillvara medarbetarnas drivkrafter, resurser och vilja till utveckling. Du skapar goda relationer och förtroende genom att vara tydlig och ha ett respektfullt bemötande där du skapar en ömsesidig tillit till dina medarbetare. Du sätter särskild vikt vid ett gott samverkansklimat både internt och externt och du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Vi vill att du bifogar CV. Du behöver inte bifoga ett personligt brev, men var noga att svara på alla frågor i ansökningsformuläret.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31A (visa karta
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901 84 UMEÅ Arbetsplats
Funktionshinderomsorgen Kontakt
Jill Holm Nilsson, Saco jill.holm.nilsson@umea.se 090-166501 Jobbnummer
10009284