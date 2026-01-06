Enhetschef till stadsbyggnadsförvaltningens stab
2026-01-06
På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden - allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss!
Är du en utvecklingsinriktad, samarbets- och lösningsorienterad ledare som vill vara med och bidra till ett hållbart Uppsala? Tänker du att fler hjärnor är bättre än en? Och ser du digital verksamhetsutveckling som ett naturligt sätt att jobba? Är du samtidigt nyfiken och intresserad av att hålla en röd tråd för förvaltningens ärendehantering och vårt administrativa stöd? Då kanske du skulle gilla att jobba hos oss och med mig?
I rollen som enhetschef leder du en enhet inom stadsbyggnadsförvaltningens stab. Staben arbetar med att driva förändring genom att skapa förutsättningar och säkerställa värdeskapande arbetssätt för hela förvaltningen. I förlängningen bidrar du till att göra skillnad för dem som bor, verkar och vistas i Uppsala kommun. Vi styrs utifrån kommunens fokusområden, ekonomin, jobben, klimatet och tryggheten.
Du blir en del av stadsbyggnadsförvaltningen där en mängd kompetenser finns samlade för samhällsbyggandet och stadsutvecklingen i Uppsala kommun. Förvaltningen består av ca 600 medarbetare som arbetar i gränsöverskridande processer.
På staben arbetar personer med olika områden inom samhällsbyggnadsprocessen, administration, projektkoordinering, verksamhetsutveckling/digitalisering och styrning/kvalitetsledning. Vi utgår från en helhet i allt vi gör. För att lyckas med stabens uppdrag avsätter vi tid för gemensam utveckling och lärande. Tillsammans bidrar vi till att stadsbyggnadsförvaltningen är en utvecklande förvaltning som vågar!
Läs mer om stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/organisation/forvaltningar/stadsbyggnadsforvaltningen/?selectedyear=)
Jag som blir din chef men framför allt din närmste kollega heter Ida Pihl Skog och är stabschef. Jag vill ha en jobbarkompis att bygga organisation tillsammans med och jag vill att vi tar stadsbyggnadsförvaltningen än närmare framtiden. När vi två samarbetar ska 1 och 1 bli lika med 3.
Ditt uppdrag
Som enhetschef leder du medarbetare som arbetar i matris med att ge administrativt stöd till olika verksamhetsområden inom stadsbyggnadsförvaltningen. Det kan handla om att administrera planhandlingar och avtal, sköta ärendeberedning och handlägga olika dokument som stödjer den demokratiska processen. Vi är på en utvecklingsresa inom förvaltningen och behöver någon som är med och snitslar banan för hur resan ska gå till och sen coachar oss tillsammans framåt i banan.
I ditt uppdrag ingår att säkerställa att enheten arbetar kvalitativt, effektivt och i gemensamma processer som stöder verksamhetsområdena.
Vi vill att du är utvecklingsinriktad och nyfiken på:
• dina medarbetare
• dina kollegor
• digitaliseringens möjligheter
• att hitta smarta lösningar på arbetsmoment
• att samverka och samskapa
• att utveckla för dem vi är till för, våra innevånare, vårt näringsliv och de som vistas i Uppsala.
I din roll som chef för enheten har du verksamhets- och budgetansvar samt personalansvar för ca 20 personer. Du rapporterar till mig, Ida. Du bidrar med ett brett perspektiv utifrån dina samlade kunskaper inom verksamhetsutveckling, förändringsledning och offentlig förvaltning. Du har stabens och förvaltningens samlade leverans i fokus.
Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets stab i frågor som ekonomi, hr, kommunikation, it, upphandling och fastighetsfrågor.
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning och tidigare chefserfarenhet. Du har erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsledning. Vi ser gärna att du har lett en verksamhetsstödjande organisation och det är meriterande om du har arbetat i offentlig verksamhet. Du har god digital kompetens och ser digital utveckling som en möjliggörare för att utveckla effektiva arbetssätt.
Du har god ledarskapsförmåga, är bra på att involvera andra och ta tillvara nya arbetssätt, metoder och verktyg för att kontinuerligt utveckla verksamheten. Som ledare tar du ansvar och driver ditt arbete framåt för att tillsammans med dina medarbetare nå uppsatta mål. Vi ser också att du är en kommunikativ och samarbetsinriktad person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera.
Låter det här intressant så är du varmt, varmt välkommen att sända in en ansökan!
Vid frågor eller funderingar, släng iväg ett mejl till mig.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Ida Pihl Skog, stabschef, tfn/sms 018-727 62 99, ida.pihl-skog@uppsala.se
eller Kajsa Angerdal, hr-specialist, tfn/sms 018-727 12 95
Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR/saco, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Sveriges Ingenjörer, Sampo Hinnemo, 018-727 40 58
Vision, Linda Lumsby, 018-727 58 13
• Ledarna, 0200-871111
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.? Ersättning
