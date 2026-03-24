Enhetschef till stabsenheten, Järva stadsdelsförvaltning
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Nu söker vi dig som vill bli enhetschef på avdelningen för främjande och förebyggande sociala insatser.
Vi befinner oss i en utvecklingsintensiv fas och söker dig som vill driva och utveckla avdelningens arbete i nära samverkan med våra verksamheter. Avdelningen erbjuder främjande och förebyggande insatser till Järvas invånare inom områdena tidigt socialt stöd, stöd och service, fritid samt öppenvård. Hos oss har du möjligheten att bli en viktig del i utvecklingen av avdelningen och Järva stadsdelsförvaltningen.
Järva stadsdelsförvaltning är ett av de större stadsdelsområdena i Stockholms stad, med över 90 000 invånare, ett rikt föreningsliv och aktivt civilsamhälle. Stadsdelsförvaltningen och övriga verksamheter i staden arbetar tillsammans med Fokus Järva, en sammanhållen satsning och en samlad plan för utvecklingen av Järva.
Vi erbjuder
En viktig och utmanande roll där du gör skillnad och har stor påverkan i att skapa tillit och förtroende för förvaltningens uppdrag. Med den nya socialtjänstlagen blir din insats viktig för att leda och utveckla avdelningens arbete för förebyggande tidiga insatser och en första linjens socialtjänst. Vi har stort fokus på invånarna i Järva och våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande.
Vi erbjuder ett stimulerande och mångfacetterat chefsuppdrag med goda kompetensutvecklingsmöjligheter samt ett stort nätverk inom Stockholms stad. Hos oss har vi en välkomnande stämning och en god arbetsmiljö där vi delar med oss av kunskap och samarbetar för att nå våra mål.
Din roll
Som enhetschef har du en nyckelroll i avdelningens arbete med styrning, uppföljning och kvalitetsutveckling. Du ansvarar för att leda, samordna, effektivisera och vidareutveckla avdelningens administrativa processer och gemensamma uppdrag.
Du rapporterar direkt till avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med fyra områdeschefer. Tillsammans driver ni arbetet framåt utifrån politiskt uppsatta mål och säkerställer att avdelningens uppdrag genomförs med hög kvalitet.
Rollen innebär också många kontaktytor där du har en central funktion i det strategiska arbetet och samverkar både internt inom förvaltningen, inom Stockholms stad och med externa aktörer.
Du leder en enhet med sex medarbetare med olika kompetenser och ansvarar för verksamhet, budget och personal. Enheten består av tre utredare, två preventionssamordnare och en projektledare för första linjens socialtjänst. Avdelningen befinner sig i en expansiv fas vilket innebär att enhetens arbetsgrupp successivt kommer att växa.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
socionomexamen eller en likvärdig avklarad högskoleexamen.
flerårig erfarenhet av arbete med socialtjänstens öppenvårdsinsatser, i synnerhet förebyggande insatser.
flerårig erfarenhet som chef med verksamhets-, budget- och personalansvar.
aktuell erfarenhet av arbete inom en politiskt styrd organisation.
erfarenhet av att leda och driva utvecklings- och förändringsarbete.
goda kunskaper om och är väl insatt i den nya socialtjänstlagen.
goda kunskaper i det svenska språket och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
erfarenhet av att arbeta som chef för chefer.
erfarenhet av arbete inom Stockholms stad
god kännedom om att verka i ett område med liknande förutsättningar och utmaningar som Järva.
Vi kommer lägga stor vikt vid följande kompetenser i rekryteringen:
Mål- och resultatorienterad: Arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Styrs av mål-och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande.
Utvecklingsinriktad: Är proaktiv och drivande i utvecklingsarbete. Främjar nytänkande och mångfald. Engagerar och arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling och utvecklar sitt eget ledarskap.
Samarbetsförmåga: Bidrar till ett gott samarbete genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt. Relaterar och kommunicerar med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt.
Tydlig: Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer och följer upp att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.
Helhetssyn: Förmåga att se helheten och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll och ditt uppdrag och ser samtidigt hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Vi lägger stor vikt vid personliga lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten.
Rekryteringsprocessen består av intervjuer, arbetspsykologiska tester samt referenstagning.
Tillsättning av tjänsten sker förutsatt att erforderliga beslut fattas.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1672". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Järva stadsdelsförvaltning Kontakt
Sofia Björkvall sofia.bjorkvall@stockholm.se 08-50803120 Jobbnummer
9816844