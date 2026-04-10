Enhetschef till Staben
Örebro kommun / Administratörsjobb / Örebro Visa alla administratörsjobb i Örebro
2026-04-10
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta förvaltningsövergripande i en strategisk och utvecklingsinriktad chefsroll? Nu finns möjligheten att arbeta som Enhetschef inom Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens stab!Publiceringsdatum2026-04-10Om tjänsten
Som enhetschef i Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens stab är du med och driver frågor som formar Örebros hållbara framtid. Staben är ett viktigt och självklart kugghjul för ledning och verksamhet som fångar, samordnar, driver frågor och uppdrag. Vårt uppdrag är att ge stabilitet till ledning och verksamhet samt bidra till innovativa arbetssätt. Enhetens uppdrag varierar beroende på behov, konjunktur och trender.
Staben och dess enhetschef är direkt underställd förvaltningsdirektören och mycket av arbetet sker i ett nära samarbete. En stor del av arbetet består även av kommunikation och samspel med Miljö- och stadsbyggnads övriga enheter samt med politikerna inom Bygg- och miljönämnden respektive Mark- och exploateringsnämnden.
Som enhetschef på Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen leder, stärker och utvecklar du ditt ansvarsområde mot uppsatta mål genom att vara en tydlig ledare och ett inspirerande föredöme. Du främjar dina medarbetares utveckling och skapar de bästa möjligheterna för medarbetarna att ta ett eget ansvar. Du företräder kommunen som arbetsgivare, samverkar och följer lagar och riktlinjer. Du ansvarar för enheten och i det löpande arbetet är du proaktiv och finner vägar för utvecklingsmöjligheterna.
Exempel på arbetsuppgifter:
budget- och resultatansvar
ansvar för utveckling av verksamheten, att enhetens arbete utformas och utvecklas i linje med Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens vision, uppdrag och övergripande mål
ansvar för att gällande lagar, rutiner m.m. följs
arbetsmiljöansvar tillika personalansvar för enhetens medarbetare
ansvar för informationsflödet till medarbetarna
Om arbetsplatsen
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen består av fyra avdelningar: Bygglov, Mark- och exploatering, Miljö och Stadsplanering samt en Stab. Inom förvaltningen arbetar ca 200 anställda varav ca 10 inom Staben. Staben samordnar Bygg-och miljönämndens och Markplanerings-och exploateringsnämndens registratur, post och arkiv. Vidare samordnar Staben även årsprocess- och internkontroll, initierar och driver innovation och utveckling och koordinerar i större stadsutvecklingsprojekt. Vi ger också dokumentationsstöd i ledningsforum och arbetar med uppdrag från förvaltningsledning. Vårt kontor finns i Citypassagen, vi arbetar flexibelt och aktivitetsbaserat. Kontoret ligger i direkt anslutning till Resecentrum och nära city.
För oss är fritiden viktig. Framför allt för att du ska må bra. Men också för att vi tror att en medarbetare som mår bra privat, även känner sig mer motiverad att göra ett bra arbete på jobbet. Här har vi samlat några av de förmåner som du kan ta del av när du jobbar hos oss: https://extra.orebro.se/jobb/formaner
Vår förvaltning har även en personalförening som hittar på olika aktiviteter löpande under året.
Hos oss blir du en del av en helhet och medverkar till våra förvaltningsövergripande mål: Med demokratin som grund skapar vi ett attraktivt och hållbart Örebro. Vi bygger förtroende genom tydlighet och kompetens. Vi är engagerade, visar öppenhet och mod.
vi vill väl och har förståelse för varandras uppdrag
vi ser helheten framför det egna
vi ser möjligheter och är nyfikna
vi är innovativa och kreativa
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
Du är en driven och målinriktad person med ett arbetssätt som kännetecknas av struktur, kvalitét och flexibilitet. Du har en god analytisk förmåga och kan anta ett helhetsperspektiv samt se sakers långsiktiga betydelse och påverkan. Du besitter en mycket god samarbets-, initiativ- och kommunikativ förmåga. Du har lätt för att sammanfatta, är bra på att förankra och presentera frågor i ett relevant sammanhang. Du uttrycker dig mycket väl i svenska i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
godkänd universitetsexamen om minst 180hp
Meriterande:
arbetslivserfarenhet som chef med personal-, verksamhets- och ekonomiansvar
erfarenhet och kunskap om miljö- och samhällsbyggnadsområdet
arbetslivserfarenhet av en ledande befattning, till exempel som arbets- eller projektledare
erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
erfarenhet och kunskap om verksamhets- och kvalitetsutvecklingTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 17 augusti 2026 eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig. Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 26 april.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Moe 289/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
)
701 35 ÖREBRO
Facklig expedition
Vision, Avdelning 012 019 - 21 11 93 Jobbnummer
9847417