Enhetschef till Specialistmödravården i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjukvårdschefsjobb / Lund Visa alla sjukvårdschefsjobb i Lund
2026-07-27
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Söker du nya och spännande utmaningar i din roll som ledare och har ett stort intresse för obstetrisk vård? Vill du vara med och göra specialistmödravården i Lund till den bästa i Sverige? Då är det just dig vi söker som enhetschef hos oss!
Specialistmödravården ingår i verksamhetsområde kvinnosjukvård där vi är cirka 800 anställda som bedriver både gynekologisk och obstetrisk verksamhet. Som en del av Skånes universitetssjukhus (Sus) har vi även uppdrag inom utveckling, utbildning och bedriver framgångsrik forskning inom verksamhetsområdet. Våra medarbetare har hög kompetens och vi erbjuder goda möjligheter till utveckling och variation i ditt arbete.
Vår enhet består av flera specialistmottagningar såsom tidsbeställd och akut specialistmödravårdsmottagning, ultraljud, blodflöde samt kuratorsverksamhet. Till mottagningen kommer gravida med komplikationer under graviditeten samt de som har ökad risk att drabbas av komplikationer. Bland annat utförs blodflödesundersökningar och ultraljud för att följa hur graviditeten utvecklas både för modern och barnet. Våra patienter befinner sig i alla skeden i livet med olika problematiker och rådgivningsbehov, från tonåring till vuxna, gravida, de som är i klimakteriet, de med postoperativa besvär eller de som söker akut vård inom gynekologi. Vi bedriver verksamhet under dagtid måndag till fredag i både Malmö och Lund, där samarbetet mellan enheterna är stort.
På mottagningen arbetar barnmorskor, undersköterskor, biomedicinsk analytiker och kurator.
Vill du genom ditt ledarskap bidra till Region Skånes vision, framtidstro och livskvalitet, för alla som bor och verkar i Skåne? Som chef i Region Skåne är du en del av den offentliga sektorn och kraften i ledarskapet hittar vi i samarbeten med chefskollegor och närmaste chef. Tillsammans med dina medarbetare skapar du engagemang, når resultat och driver utveckling.
Vill du veta mer om hur det är att vara chef i Region Skåne? Läs mer här: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-region-skane/arbeta-som-chef-i-region-skane/
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Nu välkomnar vi en enhetschef till specialistmödravårdsmottagningen i Lund!
I din roll ansvarar du för att leda vård och omvårdnad inom enheten så att en god kvalitet uppnås. Hos oss arbetar du som enhetschef med övergripande ledningsansvar för verksamhet, personal och ekonomi. I ett närvarande ledarskap verkar du för att synliggöra medarbetarna och det arbete som de utför samt coachar dem till att utvecklas ytterligare. Du säkerhetsställer enhetens kompetensförsörjning och arbetar för att främja en god arbetsmiljö som uppmuntrar till nytänkande.
Tjänsten som enhetschef innebär även ansvar inom områdena miljö, kvalitet och förbättringsarbete. Därtill identifierar du behov, planerar, genomför och följer upp aktiviteter som bidrar till verksamhetens korta och långsiktiga mål.
Som chef som leder medarbetare tar du din verksamhet i förväntad riktning mot verksamhetens mål. Dina medarbetares engagemang är avgörande för framgång i ditt uppdrag och du värdesätter att coacha, ge feedback, utvärdera prestation, främja samarbete och skapa ett gott arbetsklimat. Tillsammans med dina medarbetare utvecklar du verksamheten genom effektiva arbetssätt med hög kvalitet och följer upp kontinuerligt för lärande och vidareutveckling. Du har arbetsgivar- och ledningsansvar som omfattar medarbetare, verksamhet och ekonomi.
Du ingår i en enhetschefsgrupp som har ett nära samarbete och stöttar varandra. I rollen rapporterar du till områdeschefen för obstetrik och ingår även i närledningsgrupp tillsammans med övriga enhetschefer, enhetsansvariga läkare samt områdeschef och sektionschef, där vi tillsammans driver operativa frågor både uppåt och neråt. Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har en universitets- eller högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård. En förutsättning för tjänsten är att du har goda kunskaper i det svenska språket. Därtill har du tidigare arbetslivserfarenhet som ledare. Är du legitimerad barnmorska med rätt att verka inom svensk sjukvård ser vi det som positivt, liksom om du har tidigare arbetserfarenhet inom specialistmödravård.
Chefer i Region Skåne förväntas föregå med gott exempel genom att själv omsätta Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt i praktisk handling. Det innebär att ledarskapet ska präglas av tillit, helhetssyn och ständig utveckling. Du är pålitlig, agerar med integritet och ödmjukhet, främjar dialog och inkludering samt skapar förutsättningar för engagemang.
Vi välkomnar dig som har ett stort intresse för ledarskap och som kan vara en tydlig förebild för dina medarbetare. Tillitsbaserat ledarskap är självklart för dig och du har förmågan att skapa delaktighet samt entusiasmera och motivera dina medarbetare, samtidigt som du genom din tydliga kommunikation och förmåga att fatta och genomföra beslut kan utmana för att bidra till utveckling. Du har en förmåga att skapa förtroende och goda relationer och kan bygga upp välfungerande samarbeten både inom och utanför verksamheten.
Vi vänder oss till dig som är trygg i din yrkesroll med en god strategisk förmåga. För oss är det betydelsefullt att du har ett stort engagemang och vill driva verksamheten framåt. Vi tror vi att du drivs av en vilja att leda, påverka och utveckla. Du är mål- och resultatinriktad samt har förmåga att se helhet och genomföra fattade beslut.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329505". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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221 85 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Vårdförbundet
Stina Splittorff Stina.Splittorff@skane.se Jobbnummer
10013225