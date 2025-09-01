Enhetschef till specialiserad kundtjänst
Enkel och hållbar vardag i en öppen stad där alla kan vara delaktiga - det är vår vision! Demokrati och medborgarservices uppdrag är att stötta stadens verksamheter i att utveckla och utföra service till boende, besökare och företag samt i att skapa förutsättningar för invånarnas demokratiska delaktighet och inflytande. Det innebär att vi ansvarar för Göteborgs Stads kontaktcenter, ger metodstöd för service- och demokratiutveckling och samordnar och utvecklar externa digitala kanaler som till exempel goteborg.se. Vi driver stadens medborgarkontor, Teckenspråksforum, Regnbågshuset och Romano Center i Väst, som är ett romskt informations- och kunskapscenter. Vi erbjuder också konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning. Dessutom ansvarar vi för Göteborgs Stads överförmyndarverksamhet. På vår förvaltning är vi drygt 250 medarbetare.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Är det du som får andra att växa?
Demokrati och medborgarservice söker nu en enhetschef till avdelningen Medborgarservice och support.
Du kommer vara enhetschef till ett team som arbetar med specialiserad kundtjänst med fokus på enhetens uppdrag och dem vi är till för. Du är ansvarig för den dagliga driften av din enhet och du driver utvecklingen av enheten och arbetar med ständiga förbättringar för att skapa en verksamhet med god kvalitet. Du motiverar, stöttar och inspirerar dina medarbetare mot gemensamma mål och du säkerställer en bra och hälsofrämjande arbetsmiljö. I förvaltningens organisation är det extra viktigt att tänka nytt, skapa nya samarbetsformer och att bygga en kultur som bidrar till att vi når vår vision. På avdelningen finns idag fyra enhetschefer, och med den här tjänsten välkomnar vi en femte kollega till vårt team.
När du leder enheten utgår du från verksamhetens grunduppdrag, behoven hos dem vi är till för, förvaltningens vision och de politiska målen. Du tar fram och planerar aktiviteter i god tid och säkerställer en effektiv verksamhet bland annat med verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering. Du ser till att planerade aktiviteter genomförs och följer upp resultat. Du har personal, arbetsmiljö och resultatansvar och ansvarar för en ekonomi i balans.
Du rapporterar till avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp.
Du är också en del av förvaltningens ledarforum och ska bidra till att vi agerar som en förvaltning och är lätta att samarbeta med. Det ingår i uppdraget att utveckla kontakter och samarbete både externt och internt.Kvalifikationer
Du har en högskoleexamen som vi anser relevant för tjänsten och chefserfarenhet från kundservice/kundtjänst eller medborgarservice där du haft budget - och personalansvar.
Tidigare erfarenhet av att arbeta med samtalsstyrning är meriterande och det är också erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete samt att ha arbetat i offentlig förvaltning. Har du tidigare erfarenhet från en ledande befattning inom projektledning eller gått ett ledarskapsprogram så är detta också meriterande.
Som person är du trygg i dig själv och har lätt för att kommunicera. Du lyssnar in andra människors synpunkter och perspektiv och skapar delaktighet och engagemang hos dina medarbetare. Du kan också arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål.
Du är mål- och resultatorienterad och har förmåga att omvandla mål till en konkret handling och kan upprätta aktiviteter utifrån uppdrag och behov hos dem vi är till för.
Du ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du skapar förutsättningar för nya idéer och utveckling och är snabb, produktiv och motiverad. Du är driven och har ett stort engagemang och entusiasm för ditt arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi erbjuder en arbetsplats med en kund- och serviceorienterad arbetsplatskultur med verksamheter i kontinuerlig utveckling. Vi har medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Förvaltningens lokaler ligger centralt i Göteborg.
Vi vill att vår förvaltning ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Urval sker löpande.
