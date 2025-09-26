Enhetschef till Solbacken
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Vill du vara med och forma framtidens äldreomsorg? Solbacken är ett särskilt boende beläget i natursköna Stora Herrestad, strax utanför Ystad. Solbacken består av 27 lägenheter varav två medger möjlighet till parboende, fördelat på två enheter en med inriktning avsedd för kognitiv sjukdom och en avsedd för somatisk funktionsnedsättning.
Verksamheten präglas av ett personcentrerat arbetssätt där man arbetar aktivt med att skapa en meningsfull vardag för de som bor på Solbacken och för ett hållbart arbetsliv för de som arbetar i verksamheten.
Då vår nuvarande enhetschef går i pension i början av nästa år söker vi dig som vill fortsätta att utveckla verksamheten och leda och inspirera i rollen som enhetschef. Som enhetschef får du ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö, och kommer att leda mål- och uppföljningsarbete i linje med våra styrdokument och fastställda beslut. Vi tror på att "Bättre tillsammans" är mer än bara en slogan, det är vår värdegrund! Du kommer att ingå i en aktiv ledningsgrupp för särskilt boende där vi prestigelöst delar idéer och strategier för att gemensamt skapa framtidens äldreomsorg i Ystad kommun.Kvalifikationer
Samarbetsförmåga, närvarande ledarskap och prestigelöshet är dina grundläggande styrkor. Ditt driv, mod och engagemang smittar av sig och bidrar med en delaktighet och transparens i hela verksamheten. Du ser även vikten i att vara uppdaterad på de förändringar, utmaningar och eventuella lagförändringar som äldreomsorgen står inför. Som person är du inspirerande, står stadigt och har ett genuint intresse för äldreomsorgen.
Utöver detta ser vi att du har:
• adekvat högskoleutbildning som socionom, sjuksköterska, rehab eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• minst ett års ledarskapserfarenhet är ett krav, att erfarenheten är från arbete som enhetschef inom vård och omsorg är önskvärt, men inte ett krav
• goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
• B-körkort för manuell växellåda
Erfarenhet av att ha arbetat i en politiskt styrd organisation är meriterande, men inget krav.
För oss är det viktigast att vi hittar rätt person och därför lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. Ta chansen att bli en del av vårt härliga team och bidra till framtidens äldreomsorg!
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
