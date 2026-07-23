Enhetschef till socialt boende
Rebo Referensboende Kommanditbolag / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2026-07-23
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ReBo har sedan 1993 arbetat på uppdrag av socialtjänsten och vi erbjuder boendelösningar för personer som hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Hos oss bor människor som behöver boende med stöd till följd av t.ex. psykisk ohälsa eller beroendeproblematik.
ReBo har 200 olika boendeplatser fördelade över nio olika enheter, både drogfria och symtomtoleranta, och vi arbetar varje dag för att stötta våra klienter till ett gott boende och ett självständigt liv! Vi arbetar tillsammans med olika myndighetskontakter, psykiatri och beroendevård.
Vi arbetar alltid hårt för att ge trygga boendemiljöer och förbättrad livskvalitet! Vi vill också erbjuda ett kreativt arbetsklimat och ta tillvara på allas individuella styrkor.
Föreståndare sökes till symtomtolerant boende
ReBo söker nu en ny föreståndarkollega/enhetschef med ansvar för ett av våra symtomtoleranta, kollektiva boenden. Boendet har 34 platser och ramavtal med Göteborg och kranskommuner. Som föreståndare får du ett verksamhetsnära arbete där du är med och påverkar boendets kvalitet och vardag.
Vi söker dig som vill vara med och förvalta det vi redan har och också vara med och utveckla ReBo vidare! Boendet har idag en engagerad och kompetent arbetsgrupp som trivs med målgruppen och har väl inarbetade och fungerande rutiner.
Vi vill att du delar vår värdegrund: trygghet, engagemang och omtanke, samt vår osvikliga vilja att ge stöd och vår övertygelse om att det finns ett boende för alla.
På ReBo får du ett utvecklande och utmanande arbete där du blir en viktig kugge i att skapa ett meningsfullt boende för våra klienter såväl som en givande och bra arbetsplats för dina kollegor! För oss är det viktigt att du drivs av en vilja att förbättra och att hitta lösningar, vi vill att du är tydlig, självständig och har god förmåga till kommunikation. Det är viktigt att du är duktig på att prioritera, strukturera, fullfölja och följa upp. Det är också viktigt att du kan arbeta med både konkreta och abstrakta uppgifter, att du har kunskap och erfarenhet kring socialtjänstens processer. En vana vid målgruppen och en förmåga att ha ett respektfullt förhållningssätt för den enskildes integritet är fundamentalt.
För tjänsten krävs högskoleutbildning med examen från socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap, minst 180 hp (el. enligt tidigare system 120 hp), samt två (2) års dokumenterad yrkesmässig erfarenhet av arbete med klienter.
Du behöver också ha erfarenhet av arbetsledning, kunskap om missbruk, psykiska funktionsnedsättningar och sociala problem samt gärna kunskap om olika kommunala resurser.
I tjänsten ingår personalansvar med fördelat arbetsmiljöansvar, bemanning, uppföljning av insatser och givetvis kvalitetsarbete. Våra föreståndare har ansvar för cirka 3-10 medarbetare var.
B-körkort är ett krav.
Vi hoppas att vi har lyckats med att fånga ditt intresse och ser fram emot din ansökan! Observera att högskoleutbildning och erfarenhet enligt ovan är absoluta krav, inga undantag görs. Ansök inte om dessa krav ej uppfylls.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi rekryterar löpande, välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
E-post: ansokan@rebo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Enhetschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rebo Referensboende Kommanditbolag
Vågmästaregatan 1B (visa karta
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413 07 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ReBo Referensboende KB Kontakt
VD
Hilma Larnö hilma@rebo.se Jobbnummer
10009696